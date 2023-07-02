موانئ أبوظبي تشتري نواتوم العالمية بـ2.6 مليار درهم

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، استكمال صفقة الاستحواذ على شركة نواتوم العالمية، بعد استيفائها لجميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والتنظيمية المعنية.

وقالت في افصاح على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، إنها تقلت الموافقة النهائية على الصفقة من قبل السلطات الإسبانية، بعد حصولها في وقت سابق على الموافقات التنظيمية اللازمة من المفوضية الأوربية.

وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة تملك 100 % من أسهم نواتوم 2.65 مليار درهم ما يعادل 660 مليون يورو حسب سعر الصرف وقت التوقيع والبالغ 4.01، في حين سجلت القيمة المؤسسية للاثني عشر شهراً الأخيرة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 5.9 ضعف.

وحققت نواتوم التي تتخذ من إسبانيا مقراً رئيساً لها، في الـ12 شهراً الأخيرة إيرادات بلغت 6.4 مليار درهم بما يعادل 1.6 مليار يورو، وأرباحا قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، بلغت 448 مليون درهم بما يعادل 111.6 مليون يورو، لتسجل أداء متماشياً مع التوقعات منذ الإعلان عن الصفقة، ويبلغ صافي ديونها 220 مليون درهم كما في تاريخ 31 أيار / مايو 2023.

وقد بدأت عملية الدمج الكاملة لشركة نواتوم اعتباراً من تاريخ التوقيع في 30 حزيران / يونيو 2023.