موانئ أبوظبي تستحوذ على شركة خدمات لوجستية أوروبية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي أن شركة نواتوم، التي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، استحوذت على نسبة 100% من أسهم شركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات”، ذراع الخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة، ضمن محفظة مجموعة سيسيه للخدمات اللوجستية التي تتخذ من سرقسطة الإسبانية مقراً لها، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 81 مليون يورو.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2024، رهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وقد بلغت القيمة المؤسسية للاستحواذ بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 3.5 ضعفاً، وذلك وفقاً لأداء الشركة خلال الأشهر الاثني عشرة الأخيرة، كما في شهر آب/أغسطس 2023، كما بلغت إيرادات الشركة نحو 100 مليون يورو، ووصلت نسبة هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 22.5%. وتتوقع نواتوم خلال الفترة القادمة عودة سوق الخدمات اللوجستية للسيارات في أوروبا إلى طبيعتها، وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار عند دراسة جدوى هذه الصفقة.

تعمل شركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات” في مجال خدمات النقل اللوجستي للمركبات الخفيفة والثقيلة عبر الطرق البرية والسكك الحديدية، وتعمل ضمن خمس دول أوروبية رئيسية، وهي إسبانيا وألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر، وتدير أسطول يضم أكثر من 200 شاحنة تقطع سنوياً أكثر من 30 مليون كيلومتر عبر أوروبا.

تقدم “سيسيه” خدمات للعديد من مصنعي المعدات الأصلية الرائدين، بما في ذلك رينو، وستيلانتيس، ومازدا، ودايملر، وبي ام دبليو، وبيه إس إيه، ومان، ومصنعين آخرين. وتشتهر الشركة أيضاً بتبني أفضل التقنيات والموارد لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل التأثير البيئي عبر شبكة طرقها وعملياتها، وذلك من خلال نظام إداري يوفر متابعة آنية مدمج مع أنظمة المتعاملين والموردين مما يتيح مشاركتهم المعلومات تلقائيا.

يأتي الاستحواذ على شركة “سيسيه” في إطار استراتيجية نواتوم الرامية إلى تقديم حلول شاملة ومتكاملة لقطاع السيارات تحت العلامة التجارية “نواتوم للمركبات”، والتي تغطي كامل سلسلة القيمة للخدمات اللوجستية، بدءاً من نقل المركبات إلى توزيعها وتسليمها للمتعامل النهائي. كما تهدف هذه الصفقة إلى تحقيق التآزر الكامل مع عمليات محطات الموانئ التابعة لشركة نواتوم في إسبانيا، مما يوفر حلولاً لوجستية متكاملة من شأنها تعزيز خدمات “نواتوم للمركبات” المقدمة لمصنعي المعدات الأصلية وأصحاب العلاقة الآخرين، وذلك في إطار محافظة “نواتوم للمركبات” على استراتيجيتها الحيادية تجاه جميع أصحاب العلاقة.

تتمثل رؤية نواتوم في أن تصبح المورد الأوروبي الرائد للخدمات اللوجستية لسوق المركبات الجاهزة، والذي تقدر قيمته في أوروبا بنحو 3 مليارات يورو، مع نمو سنوي متوقع قدره 6% على المدى المتوسط. وتهدف نواتوم إلى الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع شبكتها وإمكاناتها في جميع أنحاء أوروبا مع استحواذها على شركة “سيسيه للخدمات اللوجستية للمركبات”.

وبالمناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي: “مع انضمام نواتوم إلى محفظة أعمال مجموعة موانئ أبوظبي، فإننا نحقق عملياً رؤية قيادتنا الرشيدة، واستراتيجيتنا الطموحة لتوسيع حضورنا وبناء سلاسل توريد شاملة عبر الأسواق العالمية الرئيسية، لا سيما في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. وسيساهم استحواذ “نواتوم” على شركة “سيسيه”، في تمكيننا من التوسع بشكل أكبر في قطاع السيارات المتنامي والمربح في أوروبا، وذلك من خلال الاستفادة من خبراتها وإمكاناتها وشبكاتها اللوجستية الواسعة، ما يعزز من ريادتنا في مجال قطاع السيارات، ومن موقعنا كمزود عالمي للخدمات اللوجستية للمركبات الجاهزة”.

وبدوره، قال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: “تعد هذه الصفقة أول عملية استحواذ بارزة لشركة نواتوم بعد انضمامها إلى مجموعة موانئ أبوظبي وتوليها لعمليات القطاع اللوجستي في المجموعة. وسنسعى من خلال هذا الاستحواذ إلى تحقيق هدفنا المتمثل في تعزيز الخدمات والحلول والمنتجات التي تقدمها “نواتوم للمركبات” على امتداد سلسلة التوريد اللوجستية، لنصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في قطاع السيارات على مستوى العالم”.