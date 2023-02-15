موانئ أبوظبي: ارتفاع صافي الأرباح 53% خلال 2022

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن نتائجها للعام 2022، حيث سجلت نتائج تشغيلية ومالية قوية مع نمو الإيرادات بنسبة 41% على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار درهم.

وقالت مجموعة موانئ أبوظبي، في بيان على وكالة انباء الإمارات “وام”، أن صافي الأرباح بلغ 1.3 مليار درهم خلال عام 2022 بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 53%، وعزت ذلك إلى الأداء اللافت في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ، إضافة إلى صفقات الاستحواذ والشراكات الجديدة.

وحققت موانئ أبوظبي زيادة في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 2.2 مليار درهم خلال عام 2022، ونتيجة للنمو العضوي، زادت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى ملياري درهم.

و بلغ هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نسبة 39.8% خلال عام 2022، و ارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 0.26 درهم لكامل عام 2022، مقارنة مع 0.22 درهم خلال عام 2021.

حقّقت مجموعة موانئ أبوظبي نتائج مالية لافتة خلال عام 2022 مع نمو الإيرادات بنسبة 41% لتصل إلى 5.5 مليار درهم إماراتي، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 53% لتصل إلى 1.3 مليار درهم إماراتي.



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ووصل حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية 1.6 مليار درهم خلال 2022، مما يعني تحويلاً نقدياً بنسبة 74%، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي الموجه نحو النمو العضوي 5.6 مليار درهم خلال 2022 مع مواصلة المجموعة تنفيذ خطط الاستثمار الرأسمالي العضوي.

وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نمواً في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 4.33 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدما) خلال 2022، بنسبة تزيد على 28% على أساس سنوي والذي يعزى إلى مواصلة تحسن الإشغال في محطتي الحاويات الحاليتين.

شهدت موانئ أبوظبي انتعاشاً قوياً

وشهدت عمليات شحن البضائع المدحرجة ونقل المسافرين عبر السفن السياحية انتعاشا قويا بفعل تخفيف القيود من جراء جائحة (كوفيد-19)، أما قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، فقد شهد خلال العام 2022 توقيع عقود تأجير جديدة لمساحة صافية بلغت 4.2 كيلومتر مربع.

وفي القطاع البحري، تم تسجيل معدلات نمو قوية في جميع المؤشرات التشغيلية بما في ذلك أسطول السفن، ومعدلات رسو السفن، وأحجام الشحن البحري الإقليمي للحاويات، وأحجام إعادة الشحن، وأنشطة الخدمات البحرية.

أما القطاع اللوجستي، فقد تمثلت أبرز إنجازاته خلال الربع الرابع من عام 2022 في الإعلان عن صفقة الاستحواذ على نسبة 100% من شركة نواتوم الرائدة في الخدمات اللوجستية والمنتشرة في 26 دولة عبر أربع قارات، بقيمة مؤسسية بلغت 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو).

وعند اكتمالها، ستؤدي صفقة الاستحواذ ذات القيمة والأرباح التراكمية إلى توسيع رقعة انتشار المجموعة بشكل كبير، ووضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، سجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة نمواً في الإيرادات بنسبة 6% على أساس سنوي ليصل إلى 1,658 مليون درهم خلال 2022، مستفيداً من عقود إيجار الأراضي التي سبق توقيعها، والإيرادات المرتفعة من خدمات المرافق العامة، كذلك سجلت أعلى مستويات لإيرادات المستودعات، إلى جانب الأثر الإيجابي لإيرادات الأصول السابقة المتعلقة بعقود الإيجار لمدن الرزين السكنية للعمال لأغراض العزل والحجر الصحي أثناء جائحة (كوفيد-19).

وبوجه عام، نمت إيرادات قطاع الموانئ بنسبة 7% على أساس سنوي ووصلت إلى 1,135 مليون درهم، مدعومة بمزيج من المنتجات المشحونة والإيرادات من الاستحواذ على شركة “تي سي آي” وهي واحدة من شركتين تحت جناح “الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع” (IACC) في مصر.

وقد ساهمت مواصلة النمو إلى خانتين عشريتين في رسوم الامتياز وعقود الإيجار إضافة إلى الانتعاش القوي في عمليات شحن البضائع المدحرجة والسفن السياحية في تعويض الانخفاض في إيرادات الشحن العام، والتي استفادت من الأثر الإيجابي لمشروع توريد الرمال غير المتكرر خلال عام 2021.

وعلى أساس المقارنة المثلية، نمت إيرادات قطاع الموانئ على أساس سنوي بنسبة 21% بعد تعديلها بعقد مشروع توريد الرمال وكذلك الاستحواذ على شركة “تي سي آي”.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي:” إن عام 2022 كان استثنائياً بالنسبة لنا حيث حققنا نتائج قوية عكست تأثير استراتيجيتنا الطموحة للنمو، وتركيزنا على الوفاء بوعودنا لشركائنا وأصحاب العلاقة بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة”.

وأضاف الشامسي: “يُعزى الأداء التشغيلي والمالي المتميز للمجموعة إلى الأداء القوي للقطاع البحري وقطاع الموانئ، مدعوماً بالاستثمارات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة وعقود الشراكات والاستحواذات التي مكنتنا من توسيع نطاق انتشارنا الجغرافي، ولقد لعبت خدماتنا والعروض التي قدمناها دوراً في تعزيز مكانتنا لاعبا رئيسيا في التجارة العالمية والخدمات اللوجستية. وسنركز خلال العام 2023 على تعظيم العوائد وتحقيق المزيد من التكامل في محفظة أعمالنا مع تزويد متعاملينا بسلسلة توريد فائقة الأداء من البداية إلى النهاية”.

من جهته قال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية – مجموعة موانئ أبوظبي: “سعداء بما حققناه من نتائج لافتة خلال العام 2022 من خلال مواصلة تنفيذ برنامج الإنفاق الرأسمالي العضوي الطموح بقيمة 15 مليار درهم على مدى السنوات الخمس المقبلة والذي يهدف إلى توليد الإيرادات مع إنفاق 1.4 مليار درهم خلال الربع الرابع من عام 2022 و5.6 مليار درهم خلال كامل عام 2022، وكذلك من خلال تسريع وتيرة عمليات الدمج والاستحواذ، حيث أعلنا عن إبرام سبع صفقات خلال العام الماضي”.

وأضاف : “مع بلوغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.9 ضعفاً في نهاية العام 2022 (مقابل 2.3 ضعف في عام 2021)، تحتفظ مجموعة موانئ أبوظبي بمركز مالي قوي وميزانية عمومية قوية، مع موارد رأسمالية كبيرة لا تزال متاحة للنمو العضوي وغير العضوي. ومع إعلاننا الأخير عن صفقات الدمج والاستحواذ عملنا على تحديث توجهاتنا متوسطة المدى (لمعدل النمو السنوي المركب على مدى 5 سنوات بين 2022 و2027) إلى 25 – 30% للإيرادات، ومعدل يتراوح بين 20 – 25% للأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك”.

بدوره، قال روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستراتيجية والنمو – مجموعة موانئ أبوظبي: “على الرغم من الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المعاكسة، إلا أن العام 2022 كان عاماً لافتاً لمجموعة موانئ أبوظبي، فقد واصلنا البناء على الأساس القوي لأعمالنا في أبوظبي عبر الاستثمار في إنشاء الأصول وتوسيع خطوط التجارة وعروض خدماتنا. وعلى المستوى الإقليمي، فقد ساهم التوسع في القطاع البحري وقطاع الموانئ في تعزيز أصولنا وتوسيع شبكة أعمالنا. لقد مكنتنا استراتيجيتنا الطموحة ليس فقط من النمو محلياً وإقليمياً، بل أيضاً من توسيع نطاق انتشارنا العالمي مع التركيز بشكل رئيسي على المناطق والدول والخطوط التجارية الأساسية”.