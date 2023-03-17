“موانئ أبوظبي” توقع اتفاقية لإنشاء محطة بحرية في الكونغو

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم اتفاقية مبدئية مع وزارة التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجمهورية الكونغو لتطوير محطة جديدة متعددة الأغراض في” بوانت نوار” في الكونغو.

وبموجب هذه الاتفاقية، تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة محطة “نيو مول” والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة، والسائبة وغيرها من البضائع الأخرى.

و ستوفر المجموعة خدمات رقمية وحلولا تقنية من شأنها تعزيز كفاءة المنشأة الجديدة، ويتضمن ذلك مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لنافذة موحدة، وتطوير البرمجيات، والهندسة الرقمية، وتحليلات الأعمال، ودعم العمليات الرقمية، والتحول الرقمي.

وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية المبدئية لمدة سنة من تاريخ توقيعها وقد تؤدي إلى إبرام اتفاقية امتياز رهناً بالتقييم الدقيق للجوانب الفنية والقانونية والتجارية والبيئية.

وتعد مدينة “بوانت نوار” المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو ، ويضطلع الميناء بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل.

ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على تنمية اقتصاد قوي ومتنوع وشامل.

و أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي ، حرص المجموعة على مواصلة توسيع حضورها وعملياتها العالمية من خلال العمل مع الشركاء حول العالم لتطوير موانئ ومرافق بحرية ولوجستية عالمية المستوى في العديد من المراكز التجارية الرئيسية. وقال: “يحمل تطوير محطة متعددة الأغراض في ميناء بوانت نوار إمكانات كبيرة وواعدة، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدور الرئيسي للميناء في قطاع الطاقة”.

وأضاف: “نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها المتواصل لخطط توسعنا العالمي، الأمر الذي مكننا من الاستفادة من هذه الفرصة المتميزة، كما نثمّن ثقة حكومة جمهورية الكونغو في قدراتنا والتزامنا بتسخير خبراتنا لدعم خطتها الوطنية للتنمية”.

من جانبه، قال دينيس كريستيل ساسو نغيسو ، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو: “لقد نجحت مجموعة موانئ أبوظبي خلال فترة قياسية في بناء سمعة متميزة في مجال تطوير موانئ ومرافق بحرية حديثة مدعومة بالابتكار، ونحن مسرورون بالعمل معها من أجل تطوير المنشأة الجديدة في ميناء بوانت نوار”.

وتابع : ” الخبرة الكبيرة والشبكة العالمية الواسعة لمجموعة موانئ أبوظبي ستسهم بالتأكيد في إضافة قيمة كبيرة إلى جهودنا الرامية إلى جعل ميناء “نيو مول” في بوانت نوار أحد أفضل الموانئ أداءً على الساحل الغربي الأوسط للقارة الإفريقية”.