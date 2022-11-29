فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المنتخب المغربي

يحتاج المنتخب المغربي لكرة القدم لتعادل مع نظيره الكندي للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعدما تعادل مع نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم عام 2018، بدون أهداف، وفاز على البلجيكي 2-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

ويعتبر المنتخب المغربي، أبرز ممثل للعرب في تاريخ بطولات كأس العالم، لما حققه من نتائج خلال مشاركاته الخمس السابقة.

ويشارك منتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي وهو يهدف لتكرار سيناريو 1986 عندما وصل إلى الدور ثمن النهائي.

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ولعب المغرب خلال مشاركاته السابقة 16 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في  5 مباريات، وخسر في 9 مباريات. وسجل أسود الأطلس 14 هدفاً ودخل مرماهم 22 هدفا.

وأفرزت قرعة مونديال قطر 2022، عن وقوع المنتخب المغربي الذي يقوده المدرب وليد الركراكي في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا، وكرواتيا.

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ويقص المنتخب المغربي شريط مبارياته في المونديال ضد كرواتيا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت، ثم يلاقي بلجيكا بعد 4 ايام على استاد الثمامة، ويلعب مباراته الثالثة في مواجهة كندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر على الملعب نفسه.

التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب لمونديال قطر:


حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي)

خط الدفاع: الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) – رومان سايس (بشيكتاش) – نايف أكرد (وست هام) – أشرف داري (بريست) – جواد الياميق (ريال بلد الوليد) – يحيى عطية الله (الوداد الرياضي) بدر بانون (قطر )

خط الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – سليم أملاح (ستاندار لياج) يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – عز الدين أوناحي (أنجيه) – بلال الخانوس (جنك)

وفي الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان بوفال (أنجيه) – زكرياء أبو خلال (تولوز) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) – أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) – إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) – وليد شديرا (باري ) – عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المباراةاليومالتوقيتالنتيجة      الملعب
المغرب – كرواتيا23/11/202213:000-0البيت
بلجيكا – المغرب27/11/202216:002-0الثمامة
كندا – المغرب01/12/202218:00الثمامة
  • المباريات بتوقيت مكة المكرمة      

جدول ترتيب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022

المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
كرواتيا21104134
المغرب21102024
بلجيكا210112-13
كندا200215-40
جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر – توقيت ومواعيد المباريات

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