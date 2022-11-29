مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2022

يحتاج المنتخب المغربي لكرة القدم لتعادل مع نظيره الكندي للتأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم بعدما تعادل مع نظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم عام 2018، بدون أهداف، وفاز على البلجيكي 2-0 ضمن منافسات المجموعة السادسة لمونديال قطر 2022.

ويعتبر المنتخب المغربي، أبرز ممثل للعرب في تاريخ بطولات كأس العالم، لما حققه من نتائج خلال مشاركاته الخمس السابقة.

ويشارك منتخب أسود الأطلس في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي وهو يهدف لتكرار سيناريو 1986 عندما وصل إلى الدور ثمن النهائي.

ولعب المغرب خلال مشاركاته السابقة 16 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 5 مباريات، وخسر في 9 مباريات. وسجل أسود الأطلس 14 هدفاً ودخل مرماهم 22 هدفا.

وأفرزت قرعة مونديال قطر 2022، عن وقوع المنتخب المغربي الذي يقوده المدرب وليد الركراكي في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكندا، وكرواتيا.

ويقص المنتخب المغربي شريط مبارياته في المونديال ضد كرواتيا في 23 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت، ثم يلاقي بلجيكا بعد 4 ايام على استاد الثمامة، ويلعب مباراته الثالثة في مواجهة كندا في الأول من كانون الأول/ديسمبر على الملعب نفسه.

التشكيلة الرسمية لمنتخب المغرب لمونديال قطر:



حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية) – أحمد رضا التكناوتي (الوداد الرياضي) – منير المحمدي (الوحدة السعودي)

خط الدفاع: الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) – نصير مزراوي (بايرن ميونيخ) – رومان سايس (بشيكتاش) – نايف أكرد (وست هام) – أشرف داري (بريست) – جواد الياميق (ريال بلد الوليد) – يحيى عطية الله (الوداد الرياضي) بدر بانون (قطر )

خط الوسط: سفيان أمرابط (فيورنتينا) – سليم أملاح (ستاندار لياج) يحيى جبران (الوداد الرياضي) – عبد الحميد الصابيري (سامبدوريا) – عز الدين أوناحي (أنجيه) – بلال الخانوس (جنك)

وفي الهجوم: حكيم زياش (تشيلسي) – يوسف النصيري (إشبيلية) – سفيان بوفال (أنجيه) – زكرياء أبو خلال (تولوز) – عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا) – أمين حارث (أولمبيك مارسيليا) – إلياس شاعير (كوينز بارك رينجرز) – وليد شديرا (باري ) – عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا

المباراة اليوم التوقيت النتيجة الملعب المغرب – كرواتيا 23/11/2022 13:00 0-0 البيت بلجيكا – المغرب 27/11/2022 16:00 2-0 الثمامة كندا – المغرب 01/12/2022 18:00 الثمامة

المباريات بتوقيت مكة المكرمة

نتائج المبارتين الوديتين لأسود الأطلس أمام الشيلي و البارغواي



Results of our #AtlasLions after the friendly games against Chile ?? & Paraguay ??

Good job boys ?? Keep going !#DimaMaghrib ?? pic.twitter.com/PQukjf53Wt — Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 28, 2022

جدول ترتيب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة لكأس العالم قطر 2022

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط كرواتيا 2 1 1 0 4 1 3 4 المغرب 2 1 1 0 2 0 2 4 بلجيكا 2 1 0 1 1 2 -1 3 كندا 2 0 0 2 1 5 -4 0