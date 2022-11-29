مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2022

يخوض المنتخب القطري، ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام على أرضه ويشاركها فيها للمرة الأولى في تاريخه، أمام المنتخب الهولندي.
وكان العنابي خسر أمام نظيره الإكوادوري على استاد البيت، 0-2 و1-3 أمام السنغال ليفقد كل آماله بمواصلة المشوار المونديالي.
وتقام المباراة مع الطواحين البرتقالية في 29 نوفمبر على استاد البيت.
التشكيلة الرسمية لمنتخب قطر المشارك في كأس العالم 2022:
- حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).
- الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).
- الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير (الوكرة).
- الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).
المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا
|المباراة
|اليوم
|التوقيت
|النتيجة
|الملعب
|قطر – الإكوادور
|20/11/2022
|19:00
|0-2
|البيت
|قطر- السنغال
|25/11/2022
|16:00
|3-1
|الثمامة
|هولندا – قطر
|29/11/2022
|18:00
|البيت
- المباريات بتوقيت مكة المكرمة
جدول ترتيب المنتخب القطري في المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022
|المنتخب
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|هولندا
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|الإكوادور
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|السنغال
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|قطر
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0