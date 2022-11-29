مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب القطري في كأس العالم 2022

يخوض المنتخب القطري، ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام على أرضه ويشاركها فيها للمرة الأولى في تاريخه، أمام المنتخب الهولندي.

وكان العنابي خسر أمام نظيره الإكوادوري على استاد البيت، 0-2 و1-3 أمام السنغال ليفقد كل آماله بمواصلة المشوار المونديالي.

وتقام المباراة مع الطواحين البرتقالية في 29 نوفمبر على استاد البيت.

التشكيلة الرسمية لمنتخب قطر المشارك في كأس العالم 2022:

حراسة المرمى: سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة).

سعد الشيب ومشعل برشم (السد) ويوسف حسن (الغرافة). الدفاع: بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي).

بيدرو ميغيل، ومصعب خضر، وطارق سلمان، وبوعلام خوخي، وعبد الكريم حسن (السد)، وبسّام الراوي، وإسماعيل محمد (الدحيل)، وهمام الأمين (الغرافة)، وجاسم جابر (العربي). الوسط: مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير (الوكرة).

مصطفى طارق، وعلي أسد، ومحمد وعد، وسالم الهاجري، وحسن الهيدوس (السد)، وكريم بوضياف، وعاصم مادبو (الدحيل) وعبد العزيز حاتم، ونايف الحضرمي (الريان)، وخالد منير (الوكرة). الهجوم: أحمد علاء الدين (الغرافة)، وأكرم عفيف (السد)، والمعز علي، ومحمد مونتاري (الدحيل).

المجموعة الأولى: قطر والإكوادور والسنغال وهولندا

المباراة اليوم التوقيت النتيجة الملعب قطر – الإكوادور 20/11/2022 19:00 0-2 البيت قطر- السنغال 25/11/2022 16:00 3-1 الثمامة هولندا – قطر 29/11/2022 18:00 البيت

المباريات بتوقيت مكة المكرمة

جدول ترتيب المنتخب القطري في المجموعة الأولى لكأس العالم قطر 2022

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط هولندا 2 1 1 0 3 1 2 4 الإكوادور 2 1 1 0 3 1 2 4 السنغال 2 1 0 1 3 3 0 3 قطر 2 0 0 2 1 5 -4 0