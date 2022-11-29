مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة حياة أو موت عندما يلتقي مع نظيره لمكسيكي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبعد فوز رائع على الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي 2-1، سقط الأخضر أمام بولندا 0-2، وبات مطالباً بالفوز على المكسيك.

وسيلعب الأخضر مباراته الثالثة أمام المكسيك على استاد لوسيل يوم 30 من الشهر الجاري.

وتعد مشاركة المنتخب السعودي في بمونديال قطر، هي السادسة في تاريخه ضمن البطولة العالمية بعد 5 مرات سابقة في الأعوام 1994، 1998، 2002، 2006، و2018.

وخاض الأخضر خلال مشاركاته السابقة 16 مباراة حقق فيها 3 انتصارات وتعادلين و11 خسارة. وسجل 11 هدفاً وتلقى مرماه 39 هدفاً.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويقود الأخضر المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

الاتحاد الدولي لكرة القدم يعتمد الجدول النهائي لمنتخبنا في نهائيات كأس العالم 2022 ??? pic.twitter.com/oioknqexpg — المنتخب السعودي (@SaudiNT) April 2, 2022

واتخذ المنتخب السعودي شاطئ سيلين مقرًا لإقامته خلال مونديال قطر 2022، وهو الشاطئ الذي يتبع منتجع مروب، ويقع على بعد 30 دقيقة فقط من العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيلة الرسمية لمنتخب السعودية المشارك في مونديال قطر:

حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر).

محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر). الدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب).

سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب). الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبد الله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها).

سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبد الله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها). الهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) ونواف العابد (الشباب).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المملكة العربية السعودية – المكسيك – بولندا

المباراة اليوم التوقيت النتيجة الملعب السعودية – الأرجنتين 22/11/2022 13:00 1-2 لوسيل بولندا – السعودية 26/11/2022 16:00 0-2 المدينة التعليمية السعودية – المكسيك 30/11/2022 22:00 لوسيل

المباريات بتوقيت مكة المكرمة

جدول ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط بولندا 2 1 1 0 2 0 2 4 الأرجنتين 2 1 0 1 3 2 1 3 السعودية 2 1 0 1 2 3 -1 3 المكسيك 2 0 1 1 0 2 -2 1