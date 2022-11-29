فادي طنّوس by فادي طنّوس

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مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس
المنتخب السعودي

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم مباراة حياة أو موت عندما يلتقي مع نظيره لمكسيكي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة القدم.

وبعد فوز رائع على الأرجنتين بقيادة نجمها ليونيل ميسي 2-1، سقط الأخضر أمام بولندا 0-2، وبات مطالباً بالفوز على المكسيك.

وسيلعب الأخضر مباراته الثالثة أمام المكسيك على استاد لوسيل يوم 30 من الشهر الجاري.

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وتعد مشاركة المنتخب السعودي في بمونديال قطر، هي السادسة في تاريخه ضمن البطولة العالمية بعد 5 مرات سابقة في الأعوام 1994، 1998، 2002، 2006، و2018.

وخاض الأخضر خلال مشاركاته السابقة 16 مباراة حقق فيها 3 انتصارات وتعادلين و11 خسارة. وسجل 11 هدفاً وتلقى مرماه 39 هدفاً.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويقود الأخضر المدرب الفرنسي هيرفي رينار.

واتخذ المنتخب السعودي شاطئ سيلين مقرًا لإقامته خلال مونديال قطر 2022، وهو الشاطئ الذي يتبع منتجع مروب، ويقع على بعد 30 دقيقة فقط من العاصمة القطرية الدوحة.

التشكيلة الرسمية لمنتخب السعودية المشارك في مونديال قطر:

  • حراسة المرمى: محمد العويس (الهلال) ومحمد اليامي (الأهلي) ونواف العقيدي (النصر).
  • الدفاع: سلطان الغنام وعبد الإله العمري وعبد الله مادو (النصر) ومحمد البريك وعلي البليهي وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني (الهلال) حسان التمبكتي (الشباب).
  • الوسط: سلمان الفرج وسالم الدوسري ومحمد كنو وناصر الدوسري وعبد الله عطيف وعبد الإله المالكي (الهلال)، وعبد الرحمن العبود (الاتحاد)، سامي النجعي وعلي الحسن (النصر)، هتان باهبري (الشباب) ورياض شراحيلي (أبها).
  • الهجوم: صالح الشهري (الهلال) وفراس البريكان (الفتح) وهيثم عسيري (الأهلي) ونواف العابد (الشباب).

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المملكة العربية السعودية – المكسيك – بولندا

      المباراةاليومالتوقيتالنتيجةالملعب
السعودية – الأرجنتين22/11/202213:001-2لوسيل
بولندا – السعودية26/11/202216:000-2المدينة التعليمية
السعودية – المكسيك30/11/202222:00لوسيل
  • المباريات بتوقيت مكة المكرمة

جدول ترتيب المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم قطر 2022

المنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
بولندا21102024
الأرجنتين21013213
السعودية210123-13
المكسيك201102-21

جدول مباريات كأس العالم 2022 في قطر – توقيت ومواعيد المباريات

دليل حضور مباريات كأس العالم، كل ما تحتاج إلى معرفته لتُخطط لرحلتك إلى قطر
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