مواعيد وتوقيت مباريات المنتخب التونسي في كأس العالم 2022

استهل المنتخب التونسي لكرة القدم مبارياته في دور المجموعات ضمن بطولة كأس العالم 2022 في قطر بتعادل هام أمام نظيره الدنماركي 0-0، ثم خسر أمام أستراليا 0-1، ما يجعله ملزما بالفوز على فرنسا في الجولة الثالثة ليواصل المسيرة المونديالية.

وهي المرة السادسة التي يشارك فيها نسور قرطاج في المونديال، والثانية على التوالي.

وفي مشاركاته السابقة لعب المنتخب التونسي 15 مباراة حقق خلالها فوزين و4 تعادلات و9 خسارات، وسجل 13 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً.

ويفتتح نسور قرطاج مسيرتهم في مونديال قطر، بلقاء الدنمارك في 22 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد المدينة التعليمية، ثم يلعبون على استاد الجنوب في 26 من الشهر نفسه أمام أستراليا، وستكون مباراتهم الثالثة على استاد المدينة التعليمية في مواجهة الديوك نهاية الشهر ذاته.

التشكيلة الرسمية لمنتخب تونس المشارك في كأس العالم قطر 2022:

حراسة المرمى: أيمن دحمان، معز حسن، أيمن بلبولي، بشير بن سعيد.

أيمن دحمان، معز حسن، أيمن بلبولي، بشير بن سعيد. الدفاع: محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي.

محمد دراغر، وجدي كشريدة، بلال العيفة، منتصر طالبي، ديلان برون، ياسين مرياح، نادر الغندري، علي معلول، علي العابدي. الوسط: الياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان شعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري.

الياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، غيلان شعلالي، محمد علي بن رمضان، حنبعل المجبري. الهجوم: سيف الدين الجزيري، نعيم السليتي، طه ياسين الخنيسي، أنيس بن سليمان، عصام الجبالي، وهبي الخزري، يوسف المساكني

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس

فوز ودّي كبير للبرازيل ?? على تونس ??



⏯️ شاهد ملخص وأهداف مباراة السيليساو ونسور قرطاج#مباريات_دولية_ودية | #البرازيل_تونس#FriendlyMatch pic.twitter.com/A6IKvFqT3o — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2022

المباراة اليوم التوقيت النتيجة الملعب الدنمارك – تونس 22/11/2022 16:00 0-0 المدينة التعليمية تونس – أستراليا 26/11/2022 13:00 2-0 الجنوب فرنسا – تونس 30/11/2022 18:00 المدينة التعليمية

المباريات بتوقيت مكة المكرمة

جدول ترتيب المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة لكأس العالم قطر 2022

المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط فرنسا 2 2 0 0 6 2 4 6 أستراليا 2 1 0 1 2 4 -2 3 الدنمارك 2 0 1 1 1 2 -1 1 تونس 2 0 1 1 0 1 -1 1