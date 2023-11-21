مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع سهرة كروية رائعة، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

ستستكمل مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا (يورو 2024) التي تقام صيف العام المقبل في ألمانيا.

وتقام عدة مباريات مهمة، أبرزها تلك التي تجمع اليونان وفرنسا وجبل طارق وهولندا، وكرواتيا وأرمينيا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 22:45 رومانيا وسويسرا beIN Sports HD 5 22:45 كوسوفو وبيلاروسيا beIN Sports HD 6 22:45 اليونان وفرنسا beIN Sports HD 1 22:45 جبل طارق وهولندا beIN Sports HD 2 22:45 كرواتيا وأرمينيا beIN Sports HD 8 22:45 ويلز وتركيا beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ستستكمل مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام عدة مباريات مهمة، أبرزها تلك التي تجمع تنزانيا مع المغرب، ومالاوي وتونس، وليبيا والكاميرون.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

بتوقيت السعودية المباراة 16:00 الصومال وأوغندا 16:00 بوتسوانا وغينيا 16:00 مالاوي وتونس 16:00 ليسوتو وبنين 16:00 رواندا وجنوب أفريقيا 16:00 إثيوبيا وبوركينا فاسو 19:00 ليبيا والكاميرون 19:00 موريشيوس وأنغولا 19:00 جزر القمر وغانا 19:00 جنوب السودان وموريتانيا 19:00 توغو والسنغال 22:00 النيجر وزامبيا 19:00 تنزانيا والمغرب

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ستستكمل مباريات الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام عدة مباريات مهمة، أبرزها تلك التي تجمع فيتنام والعراق، والهند وقطر، وفلسطين وأستراليا، وسوريا واليابان، والبحرين والإمارات، والأردن والسعودية، وأفغانستان والكويت.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 14:45 بنغلاديش ولبنان 15:00 فيتنام والعراق Alkass Two HD Al Iraqiya Sports Alrabiaa Sport 16:30 الهند وقطر 17:00 فلسطين وأستراليا 17:45 سوريا واليابان 18:45 البحرين والإمارات 19:00 الأردن والسعودية 20:00 أفغانستان والكويت Alkass Two HD Kuwait Sports HD 16:15 نيبال واليمن 17:00 قيزغيزستان وعمان