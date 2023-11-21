فريق التحرير by فريق التحرير

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ستستكمل مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا (يورو 2024) التي تقام صيف العام المقبل في ألمانيا

فريق التحرير by فريق التحرير
كرة قدم
كرة قدم

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع سهرة كروية رائعة، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في التصفيات المؤهلة ليورو 2024

ستستكمل مباريات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا (يورو 2024) التي تقام صيف العام المقبل في ألمانيا.

وتقام عدة مباريات مهمة، أبرزها تلك التي تجمع اليونان وفرنسا وجبل طارق وهولندا، وكرواتيا وأرمينيا.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
22:45رومانيا وسويسراbeIN Sports HD 5
22:45كوسوفو وبيلاروسياbeIN Sports HD 6
22:45اليونان وفرنساbeIN Sports HD 1
22:45جبل طارق وهولنداbeIN Sports HD 2
22:45كرواتيا وأرمينياbeIN Sports HD 8
22:45ويلز وتركياbeIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ستستكمل مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام عدة مباريات مهمة، أبرزها تلك التي تجمع تنزانيا مع المغرب، ومالاوي وتونس، وليبيا والكاميرون.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

بتوقيت السعوديةالمباراة
16:00الصومال وأوغندا
16:00بوتسوانا وغينيا
16:00مالاوي وتونس
16:00ليسوتو وبنين
16:00رواندا وجنوب أفريقيا
16:00إثيوبيا وبوركينا فاسو
19:00ليبيا والكاميرون
19:00موريشيوس وأنغولا
19:00جزر القمر وغانا
19:00جنوب السودان وموريتانيا
19:00توغو والسنغال
22:00النيجر وزامبيا
19:00تنزانيا والمغرب

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

ستستكمل مباريات الجولة الثانية من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتقام عدة مباريات مهمة، أبرزها تلك التي تجمع فيتنام والعراق، والهند وقطر، وفلسطين وأستراليا، وسوريا واليابان، والبحرين والإمارات، والأردن والسعودية، وأفغانستان والكويت.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
14:45بنغلاديش ولبنان 
15:00فيتنام والعراقAlkass Two HD Al Iraqiya Sports Alrabiaa Sport
16:30الهند وقطر 
17:00فلسطين وأستراليا 
17:45سوريا واليابان 
18:45البحرين والإمارات 
19:00الأردن والسعودية 
20:00أفغانستان والكويتAlkass Two HD Kuwait Sports HD
16:15نيبال واليمن 
17:00قيزغيزستان وعمان 
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...