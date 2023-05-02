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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مواعيد فحص المركبات في السعودية تصبح إلكترونية

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أصبح الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات في السعودية إلكترونياً

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حديثاً، عن تفعيل الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات بدءاً من 1 مايو/أيار 2023 على أن يتم تطبيقه بنسبة 50 بالمئة على مسارات محطات الفحص الفني في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وقالت “المواصفات السعودية” إنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري، وتخدم ملاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب.

وأضافت أنه بعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

والرابط الإلكتروني للحجز هو:

https://vi.vsafety.sa/

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