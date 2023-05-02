مواعيد فحص المركبات في السعودية تصبح إلكترونية

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حديثاً، عن تفعيل الحصول على موعد لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات بدءاً من 1 مايو/أيار 2023 على أن يتم تطبيقه بنسبة 50 بالمئة على مسارات محطات الفحص الفني في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

وقالت “المواصفات السعودية” إنها أطلقت منصة إلكترونية مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري، وتخدم ملاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب.

#بموعد_مسارك_سالك

احجز موعد لفحص مركبتك عبر منصة الفحص الفني الدوري.

احجز الآن: https://t.co/fbTW9khx5t pic.twitter.com/ur4WJy9yGh — المواصفات السعودية (@SASOGOV) May 2, 2023

وأضافت أنه بعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

والرابط الإلكتروني للحجز هو:

https://vi.vsafety.sa/