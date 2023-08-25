الكشف عن مواعيد الفعاليات والمهرجانات القادمة من لحظات العُلا

كشفت لحظات العُلا عن إقامة فعالية تعريفية مجانية بعنوان “انغمس في العُلا” في مسرح دبي للفنون الرقمية في الإمارات مساء اليوم، تمهيداً لانطلاق موسم المهرجانات والفعاليات ولتعريف الضيوف بمدينة العُلا التراثية وتاريخها الغني وما تحتضنه من مناظر طبيعية خلابة.

وتم اصطحاب الزوار في رحلة بانورامية لرؤية أبرز معالم المدينة التراثية التي أحاطت بهم بزاوية 360 درجة في تجربة حسية آسرة.

وتشمل فعاليات ومهرجانات لحظات العُلا عناصر الفنون والاستجمام والتراث والمغامرة والرياضة والموسيقى وتناول الطعام والتجارب الثقافية الغامرة.

وتَعد لحظات العُلا الضيوف بتقديم تجارب استثنائية بعد النجاح الكبير الذي حققته المواسم السابقة. ويبرز مهرجان أزِمُث الموسيقي كأحد أهم الفعاليات لهذا الموسم، حيث يُقام بتاريخ 21 سبتمبر بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي.

ويعود مهرجان شتاء طنطورة بمجموعة من الفعاليات التي تمزج بين الموسيقى والفن والرياضة والثقافة. وتستمر احتفالات المهرجان من 21 ديسمبر حتى 21 يناير، حيث تتيح للزوار الاستمتاع بمجموعة من فعاليات الموسيقى والفنون والموضة العصرية واستكشاف المعالم الأثرية الغنية في العُلا، وذلك خلال أربع عطلات نهاية أسبوع خاصة.

وتستقبل العُلا مجدداً بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء من 17 حتى 20 يناير، حيث تشكل إحدى أكثر العروض السنوية تشويقاً في المملكة.

ويستضيف مهرجان فنون العُلا لعام 2024 عشاق الفن من مختلف أنحاء العالم ويتيح لهم التفاعل مع الإرث الإبداعي الحيوي العريق في العُلا والذي يستمر إلى يومنا هذا.

ويبدأ المهرجان في 8 فبراير ويستمر حتى 2 مارس 2024، ويتيح للزوار الاستمتاع بفعاليات الفنون البصرية المعاصرة والأعمال الفنية والتصاميم والسينما المختارة وعروض الإقامة الفنية بمشاركة العديد من الفنانين.

وتُقام الدورة الخامسة لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل، التي نجحت في ترسيخ مكانتها في مجال الفروسية عالمياً، في فبراير 2024، حيث تستضيف مجموعة من أفضل الفرسان والفارسات في سباقات القدرة والتحمل في العالم من أجل التنافس في سباق فروسية لمسافة 120 كيلومتر.

وتتضمن الفعالية سباقات لمسافة 5 و10 و21 و42 كيلومتر على مسارات تمر من خلال الآثار القديمة للعُلا وجبال الصخر الرملي الشاسعة، مما يمنح المتسابقين تحدياً جسدياً فريداً ورحلة مميزة عبر المعالم التاريخية والطبيعة.

مهرجان أزِمُث العُلا بين 21 – 22 سبتمبر

مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء بين 19 أكتوبر – 4 نوفمبر

مهرجان الممالك القديمة بين 17 نوفمبر – 2 ديسمبر

شتاء طنطورة بين 21 ديسمبر – 27 يناير

بطولة ريتشارد ميل العُلا بولو الصحراء بين 17 – 20 يناير

مهرجان فنون العُلا بين 8 فبراير – 2 مارس

بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل – فبراير

مهرجان سماء العُلا بين 10 – 20 أبريل

كأس العُلا للهجن – أبريل

سباق لهيب العُلا – يونيو