مويضي المطيري by مويضي المطيري

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مواعيد التقديم في الجامعات الحكومية بالرياض

عبر بوابتي القبول الموحد للطلاب والطالبات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض موعد بدء التقديم على القبول للعام الجامعي 1445هـ عبر بوابتي قبول الموحد للطلاب والطالبات.


بوابة القبول


وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض: جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.



وتشمل بوابة القبول للطالبات في الرياض: جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الأميرة نورة، جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم لصحية، والكلية التقنية بمنطقة الرياض.

مواعيد التقديم

وأشارت اللجنة إلى أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب في 15 /7/ 2023م، وبدء التقديم على بوابة قبول الطالبات في 16 /7/ 2023 م، وإغلاق بوابة قبول الطلاب في 19 /7/ 2022 م الساعة 12 ظهراً، وإغلاق بوابة قبول الطالبات في 20 /7/ 2023 م الساعة 12 ظهراً.

ودعت الراغبين في التقديم إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة، عبر رابط بوابتي القبول الموحد للطلاب بمنطقة الرياض (www.rbu-admit.edu.sa), وبوابة القبول الموحد للطالبات بالمنطقة (www.rgu-admit.edu.sa).

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