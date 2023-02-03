من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك هذا العام في 23 آذار/مارس المقبل، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية، ومن المرجح أن يصادف أول أيام عيد الفطر السعيد يوم الخميس 21 نيسان/أبريل القادم.

وسيصوم المسلمون خلال الشهر الكريم ما يقارب 14 ساعة في اليوم، حيث تزداد فترة الصيام لدقائق قليلة يومياً.

ويعد الإفطار أول وجبة يتناولها المسلمون بعد فترة الصيام طيلة النهار والتي تنتهي عند غروب الشمس.

مواعيد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك لعام 2023

التاريخ التوقيت 23 آذار/مارس 18:31 24 آذار/مارس 18:32 25 آذار/مارس 18:32 26 آذار/مارس 18:33 27 آذار/مارس 18:33 28 آذار/مارس 18:33 29 آذار/مارس 18:34 30 آذار/مارس 18:34 31 آذار/مارس 18:35 01 نيسان/ابريل 18:35 02 نيسان/ابريل 18:36 03 نيسان/ابريل 18:36 04 نيسان/ابريل 18:37 05 نيسان/ابريل 18:37 06 نيسان/ابريل 18:37 07 نيسان/ابريل 18:38 08 نيسان/ابريل 18:38 09 نيسان/ابريل 18:39 10 نيسان/ابريل 18:39 11 نيسان/ابريل 18:40 12 نيسان/ابريل 18:40 13 نيسان/ابريل 18:41 14 نيسان/ابريل 18:41 15 نيسان/ابريل 18:41 16 نيسان/ابريل 18:42 17 نيسان/ابريل 18:42 18 نيسان/ابريل 18:43 19 نيسان/ابريل 18:43 20 نيسان/ابريل 18:44

ووفقا للمؤشرات الفلكية، سيصادف أول أيام عيد الفطر في الإمارات يوم الخميس 20 نيسان/أبريل ويستمر حتى الأحد 23 نيسان/أبريل.

وسيتم تأكيد التواريخ الدقيقة لبداية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد من قبل لجنة تحري رؤية القمر.

وأكد مجلس الوزراء الإماراتي مؤخراً مواعيد العطلات للقطاعين العام والخاص في الدولة.

ووفقاً لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشرته حكومة الإمارات فإن القائمة الكاملة للعطلات لهذا العام جاءت كالتالي:

عيد الفطر: من 29 رمضان حتى 3 شوال

يوم عرفة: 9 ذي الحجة

عيد الأضحى: من 10حتى 12 ذي الحجة

السنة الهجرية الجديدة: 21 تموز/يوليو

عيد المولد النبوي الشريف: 29 أيلول/سبتمبر

اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة: 2 و3 كانون الأول/ديسمبر

#مجلس_الوزراء يعتمد أجندة العطلات الرسمية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص للعام 2023 pic.twitter.com/mgZiXfbaby — UAEGOV (@UAEmediaoffice) November 27, 2022