مواطن سعودي يحول مزرعة أسماك إلى منتجع سياحي

حول مواطن سعودي مزرعته لإنتاج الأسماك في نجران إلى منتجع سياحي يرتاده الزوار من داخل وخارج المملكة.

واجتاز محمد بن صالح التحديات المرتبطة بالاستزراع السمكي في محافظة حبونا، حيث خاض تلك التجربة في أطراف الصحراء وبين القمم الجبلية. واستفاد من وفرة المياه بالمنطقة، ومنحه نجاحه الفرصة لتطوير مشروعه وتحويل المزرعة إلى منتجع سياحي.

#ديرتنا | مواطن بـ #نجران تدفعه هوايته وإصراره لإنجاح تجربة استزراع الأسماك في مزرعته الخاصة، مما جعله نموذجًا يحتذى به.



– استفاد من وفرة المياه بالمنطقة

– نجاحه منحه الفرصة لتطوير مشروعه وتحويل المزرعة إلى منتجع سياحي pic.twitter.com/l1yze64Rv7 — قناة السعودية (@saudiatv) July 15, 2023

وقال مالك المنتجع لقناة «السعودية»، إن الفكرة بدأت لدينا من خلال التجارب ودفعتنا كثرة الزوار إلى تطوير المنتجع، مشيراً إلى أن منطقة نجران خصبة لكل المشروعات.

وأردف قائلاً: “أكسبتنا التجارب في مجال الأسماك خبرة كبيرة ووصل الانتاج لدينا من 30 إلى 40 طناً سنوياً، وتعد الثروة السمكية ركيزة للمشروع”.