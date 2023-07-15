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Posted inأخبار أريبيان بزنس

مواطن سعودي يحول مزرعة أسماك إلى منتجع سياحي

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محمد بن صالح يتحدث عن منتجعه السياحي
محمد بن صالح يتحدث عن منتجعه السياحي

حول مواطن سعودي مزرعته لإنتاج الأسماك في نجران إلى منتجع سياحي يرتاده الزوار من داخل وخارج المملكة.

واجتاز محمد بن صالح التحديات المرتبطة بالاستزراع السمكي في محافظة حبونا، حيث خاض تلك التجربة في أطراف الصحراء وبين القمم الجبلية. واستفاد من وفرة المياه بالمنطقة، ومنحه نجاحه الفرصة لتطوير مشروعه وتحويل المزرعة إلى منتجع سياحي.

وقال مالك المنتجع لقناة «السعودية»، إن الفكرة بدأت لدينا من خلال التجارب ودفعتنا كثرة الزوار إلى تطوير المنتجع، مشيراً إلى أن منطقة نجران خصبة لكل المشروعات.

وأردف قائلاً: “أكسبتنا التجارب في مجال الأسماك خبرة كبيرة ووصل الانتاج لدينا من 30 إلى 40 طناً سنوياً، وتعد الثروة السمكية ركيزة للمشروع”.

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