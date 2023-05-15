مواطن سعودي يتسلم شهادة ابنه المبتعث الذي قتلته فتاة أمريكية

تسلم مواطن سعودي من جامعة أمريكية شهادة تخرج ابنه الطالب المبتعث الذي قتل في حادثة طعن قبل تخرجه بنحو شهرين على يد فتاة أمريكية.

وذكر موقع “العربية نت” السعودي أنه بعد مقتل المبتعث السعودي الوليد الغريبي في الولايات المتحدة الأمريكية وثق مقطع فيديو استلام والده شهادة ابنه في حفل التخرج في الجامعة التي كان يدرس فيها وسط تصفيق الحضور.

وكانت الجامعة قد وجهت دعوة لوالد الوليد الغريبي لحضور حفل التخرج نيابة عن ابنه المتوفى.

ووقعت جريمة قتل الوليد الغريبي يوم 23 يناير/كانون الثاني الماضي داخل منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد شابة أمريكية تدعى نيكول ماري رودجرز قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة، قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.

وقبضت شرطة مدينة فيلادلفيا على الفتاة المتحدرة من ولاية جورجيا.

ورفضت محكمة فيلادلفيا الإفراج المؤقت عن المتهمة نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وكان الوليد يكمل دراسته في الولايات المتحدة لكن يد القاتلة طالته قبل تخرجه بنحو شهرين فقط.