مواصلات دبي تختار بنوكاً لطرح عام لسيارات الأجرة والمواقف

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي اختارت مصارف “الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”بنك أوف أميركا” و”سيتي غروب” للعمل على الطرح العام الأولي المخطط لأعمال سيارات الأجرة، فيما قد يكون أول عملية خصخصة تقوم بها الإمارة هذا العام.

كما عيَّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي “بنك الإمارات دبي الوطني” و”إتش إس بي سي” و”غولدمان ساكس” لتقديم المشورة بشأن إدراج ذراع مواقف السيارات، وفق ما كشفه أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المعلومات ليست عامة.

وتستهدف هيئة الطرق والمواصلات إدراج أعمال سيارات الأجرة في وقت أقربه العام الحالي، على أن يتم طرح ذراع مواقف السيارات العام المقبل، وفق “بلومبيرج نيوز”.

وقد تتم إضافة المزيد من البنوك في مرحلة لاحقة.و رفض ممثل “بنك أوف أميركا” التعليق، ولم يرد ممثلو هيئة الطرق والمواصلات، والبنوك الأخرى فوراً على طلب للتعليق.

وتدرس هيئة النقل خيارات لبيع المزيد من أصولها بعد أن جمعت حكومة دبي، المالكة، مليار دولار من طرح عام أولي لمشغلة رسوم الطرق في الإمارة “سالك” في 2022، في صفقة جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 50 مليار دولار، وارتفعت أسهم “سالك” بنحو 57% عن سعر طرحها، متفوقةً بذلك على إدراجات حكومية أخرى في دبي من العام الماضي.

وكان طرح “سالك” جزءاً من توجه دبي لزيادة أحجام التداول في سوق الأسهم بالإمارة عبر بيع حصص في 10 شركات مملوكة للدولة. أدرجت الإمارة أربع شركات العام الماضي، وجمعت نحو ثمانية مليارات دولار، بحسب بيانات جمعتها “بلومبيرج”.