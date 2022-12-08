موازنة دبي 2023: توقعات بفائض 1.5 مليار درهم

قال الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي إن الإمارة أقرت ميزانية حجمها 67.5 مليار درهم ما يعادل 18.38 مليار دولار لعام 2023.

وأضاف على صفحته الرسمية على تويتر أن الموازنة تتوقع إيرادات 69 مليار درهم، مما يعني فائضا قدره 1.5 مليار درهم.

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للأعوام 2023-2025 بإجمالي نفقات قدرها 205 مليارات درهم … هذه الموازنة تعكس الاستدامة المالية للإمارة وتلبي طموحات المستقبل وتحفز الاقتصاد وترعى المجتمع وترسخ مكانة دبي الرائدة عالمياً. pic.twitter.com/CMYgcjySTo — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) December 8, 2022

وأشار ولي عهد دبي إلى أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وافق على إنفاق 205 مليارات درهم بين 2023 و2025، موضحا أن هذه الموازنة تعكس الاستدامة المالية للإمارة وتلبي طموحات المستقبل وتحفز الاقتصاد وترعى المجتمع وترسخ مكانة دبي الرائدة عالميًا.

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وقال ولي عهد دبي إن حكومة الإمارة تواصل جهودها لتحقيق صالح المواطن، ودعم قطاعات الأعمال، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمقيم والزائر، مؤكدا عزم القيادة على أن تكون دبي الأفضل عالميا للعيش والعمل والزيارة

ينصب تركيز الموازنة على:

تطوير البنية الرقمية

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

التطوير المستمر للبنية التحتية والصحة والتعليم

أبرز أهداف الموازنة

تلبية طموحات المستقبل

تحفيز ريادة الأعمال

جذب الاستثمار الأجنبي

إسعاد المجتمع

ترسيخ مكانة الإمارة أرضا للفرص والابتكار