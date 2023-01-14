مواجهة جوية روسية – بريطانية كادت تحصل قبالة سواحل مصر

كشفت وسائل اعلام بريطانية ومنها “دايلي ميل” و”الميرور” و”ذا صن” عن مواجهة جوية روسية – بريطانية كادت تحصل قبالة السواحل المصرية في حزيران / يونيو 2021، أثناء تصوير فيلم وثائقي على متن حاملة الطائرات البريطانية “كوين اليزابيث”.

وقد وثق فيديو لحظات مثيرة حلق فيها سرب من مقاتلات روسية بالقرب من حاملة الطائرات البريطانية “كوين إليزابيث”، التي كانت في المياه الدولية قبالة السواحل المصرية في طريقها إلى قناة السويس.

وكان الفيلم الوثائقي الذي أعدته “بي بي سي” بعنوان “رحلة المهمة” يروي قصة إبحار حاملة الطائرات “كوين إليزابيث” لمدة سبعة أشهر نحو الشرق الأقصى.

وتم رصد سرب من مقاتلات حربية روسية مكون من 3 مقاتلات، اثنتان منها على الأقل من طراز “سوخوي-24″، حيث كانت تتجه صوب القطعة البحرية التي بلغت تكلفتها نحو 4 مليارات دولار.

وتظهر طريقة اندفاع المقاتلات الحربية الروسية، التي أقلعت من قاعدة غسكرية روسية في سوريا، أنها كانت على وشك إحداث “كارثة دبلوماسية”.

وفي ظل هذه الأجواء التي اقتربت فيها المقاتلات الحربية الروسية إلى مسافة قريبة (كيلومترات معدودة)، بدا أن طاقم السفينة الحربية البريطانية الذي يبلغ 1500 بحار أخذ وضع الاستعداد للمواجهة الوشيكة.

Images of the moment three Russian fighter jets roared towards the Royal Navy’s flagship, HMS Queen Elizabeth have been released for the first time. Here’s the video: pic.twitter.com/YEgVDYjqTn — Tom Cotterill (@pn_tomcotterill) January 13, 2023

ووضعت مقاتلات “إف-35” على متن الحاملة في وضع الجاهزية للإقلاع والاشتباك.

وقال ضابط في البحرية البريطانية كان على متن الحاملة: “رصدنا 3 مقاتلات حربية روسية على بعد 9 كيلومترات. وبصرياً يبدو أن المقاتلات الروسية تقترب نحونا”.

وأجرى ضابط في البحرية البريطانية اتصالا مع الطيارين الروس عبر اللاسلكي قال فيه: “ابتعدوا فورا وإلا سأتخذ إجراءً ضدكم”.

ولم يرد الطيارون الروس على التحذير، وبعد فترة وجيزة ابتعدوا عن حاملة الطائرات البريطانية.

وبحسب مسؤول في وزارة الدفاع البريطانية، فهذه واحدة من المواجهات التي كانت “كوين إليزابيث” طرفاً فيها مع القوات الروسية في مناطق شتى من العالم.

ويبدو أن الطائرات الروسية كانت تحاول منع حاملة الطائرات البريطانية من إطلاق المقاتلات على متنها، فمثلا كانت مقاتلات “إف-35” الموجودة على متن الحاملة قد شاركت في مهام هجومية ضد تنظيم داعش في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول بريطاني للصحيفة إنه لم يجر أي “تبادل عدائي” بين الطرفين، ومع ذلك أكد أنه بلاده لن تسمح بأن تحلق أي طائرة لدولة أخرى فوق حاملة الطائرات دون الدفاع عنها.

وأكد المتحدث باسم البحرية البريطانية وقوع الحادثة، مؤكداً اتخاذ إجراءات قوية من أجل الدفاع عن الحاملة، بما في ذلك وضع غواصة حربية في وضع استعداد.