ابتكرت إمارة “دبيّ” كعادتها ما يمكن أن يثير الجدل أو يلفت الأنتباه من خلال القرارات التي تصدرها من وقت لآخر، و أحدثها تغيير مسمى عامل النظافة إلى “مهندس”.

تداولت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة قَرار تَغيير اسم عامِل النَظافة إلى اسم مُهندس النَظافة، في دبيّ، عقب الإعلان في الـ10 أغسطس 2023.

ونقلت الخبر العديد من وسائل الإعلام والصحف والمجلات الرسمية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وذكرت أن السبب وراء إصدار هذا القرار هو تعزيز حقوق عمال النظافة وتقديرًا لجهودهم العظيمة في المحافظة على نظافة ومظهر شوارع دبيّ، ويعد هذا القرار فريدًا من نوعه ومبتكرًا لتطوير مجال عمل النظافة.

وتم الإعلان عنه بفخر لكونه قراراً مبتكراً لتطوير مجال عملهم ولتعزيز حقوقهم وتقدير جهودهم، وفقاً “موقع ويكي الخليج” الذي تطرق إلى تَفاصيل قَرار تَغيير اسم عامِل النَظافة إلى مُهندس النَظافة في دبيّ.

فيما أثارت صورة عامل النظافة المتداولة على منصة إكس في مدينة دبي، حالة من الجدل بين المتابعين، إذ حمل الزي مسمًى جديدًا على الأذهان وهو مهندس نظافة بدلًا من عامل نظافة.

و رصدت صحيفة “المواطن” تفاعلًا واسعًا عبر منصة التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتغيير المسمى، ووسط تباين واضح في الآراء، لم توضح بلدية دبي ما إذا كانت قد غيرت المسمى رسميًا أم لا، حيث جاء حساب بلدية دبي خلوًا من أي إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل.