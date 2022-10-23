سامر باطر by سامر باطر

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

مهندسة سعودية: تمكين المرأة السعودية، حلم مذهل أصبح حقيقة

سامر باطر by سامر باطر

نتناول في حوار سريع مع مي الرفيعي، وهي مهندسة تصميم داخلي سعودية ما تحققه المرأة السعودية من مكتسبات في ظل الرؤية 2030 التي تشهد تحولات كبيرة .

المهدسة الرفيعي وهي مقيمة في دبي منذ عام 2000 اكتسبت خلال هذه السنوات ، خبرة واسعة في عالم التصميم الداخلي ، بعد تخرجي من الجامعة الأمريكية في دبي، انضممت إلى شركة KCA للاستشارات الداخلية المشهورة عالميًا، والمسؤولة عن التصميم الداخلي لفندق برج العرب وغيره من الفنادق الفاخرة حول العالم، حيث جمعت خبرة قوية في تفاصيل التصميم الداخلي، ثم مجموعة دبي للعقارات كمدير تنفيذي لقسم التصميم الداخلي، وتقول:” وكنت محظوظه جدا لأن في هذه الفتره كانت دبي في مرحلة الازدهار العمراني والمشاريع العقارية الضجمة فاستطعت ان اكون مخزون كبير من الخبرة من جهة المطور والتعامل مع اكبر شركات المقاولات في المنطقة، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والضيافة، وبعد ذلك قررت ان ابدأ شركتي الخاصة MAY interiors حيث نقوم بالتعامل مع أي مشروع وكأنه طفل صغير له شخصيته المستقله وتفاصيله المميزة لذالك عادة لن تجد اي مشروع من مشاريعنا يشبه الآخر، فمبدئي هو الإبتعاد عن المألوف وعدم التكرار.”

السعودية تحقق المساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف كافة

باحثة سعودية: تحديات كبيرة مع انخراط المرأة السعودية في المجالات العلمية والعملية
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...