مهندسة سعودية: تمكين المرأة السعودية، حلم مذهل أصبح حقيقة

نتناول في حوار سريع مع مي الرفيعي، وهي مهندسة تصميم داخلي سعودية ما تحققه المرأة السعودية من مكتسبات في ظل الرؤية 2030 التي تشهد تحولات كبيرة .

المهدسة الرفيعي وهي مقيمة في دبي منذ عام 2000 اكتسبت خلال هذه السنوات ، خبرة واسعة في عالم التصميم الداخلي ، بعد تخرجي من الجامعة الأمريكية في دبي، انضممت إلى شركة KCA للاستشارات الداخلية المشهورة عالميًا، والمسؤولة عن التصميم الداخلي لفندق برج العرب وغيره من الفنادق الفاخرة حول العالم، حيث جمعت خبرة قوية في تفاصيل التصميم الداخلي، ثم مجموعة دبي للعقارات كمدير تنفيذي لقسم التصميم الداخلي، وتقول:” وكنت محظوظه جدا لأن في هذه الفتره كانت دبي في مرحلة الازدهار العمراني والمشاريع العقارية الضجمة فاستطعت ان اكون مخزون كبير من الخبرة من جهة المطور والتعامل مع اكبر شركات المقاولات في المنطقة، بما في ذلك المشاريع السكنية والتجارية والضيافة، وبعد ذلك قررت ان ابدأ شركتي الخاصة MAY interiors حيث نقوم بالتعامل مع أي مشروع وكأنه طفل صغير له شخصيته المستقله وتفاصيله المميزة لذالك عادة لن تجد اي مشروع من مشاريعنا يشبه الآخر، فمبدئي هو الإبتعاد عن المألوف وعدم التكرار.”