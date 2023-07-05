الإمارات، مهلة لتحقيق مستهدفات التوطين لتجنب الغرامات

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، إلى المسارعة في تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية.

وذلك لتجنب الغرامات البالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، والتي تبدأ بعد الموعد النهائي (الجمعة 7 يوليو 2023).

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى شركائنا شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، سارعوا لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية تجنباً للغرامات والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.. الموعد النهائي في 7 يوليو 2023”.

إلى شركائنا شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، سارعوا لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية تجنباً للغرامات والبالغة 42 ألف درهما عن كل مواطن لم يتم تعيينه.



الموعد النهائي في 7 يوليو 2023#وزارةالمواردالبشرية_والتوطين #الإمارات pic.twitter.com/nVCLr9EU3B — وزارة الموارد البشرية والتوطين (@MOHRE_UAE) July 4, 2023