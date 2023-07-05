ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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الإمارات، مهلة لتحقيق مستهدفات التوطين لتجنب الغرامات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، إلى المسارعة في تحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية.

وذلك لتجنب الغرامات البالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، والتي تبدأ بعد الموعد النهائي (الجمعة 7 يوليو 2023).

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إلى شركائنا شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً أو أكثر، سارعوا لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية بنسبة 1% من الوظائف المهارية تجنباً للغرامات والبالغة 42 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.. الموعد النهائي في 7 يوليو 2023”.

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