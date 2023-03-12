استقطب مهرجان شتاء جازان 23 والمقام تحت شعار ” أجمل وأدفأ “، بين جنباته آلاف الزوار من داخل المنطقة وخارجها منذ انطلاقه ، حيث استمتعوا بما يقدم من فعاليات وبرامج وأنشطة تستهوي اهتمام طبقات المجتمع المتعددة .

ولاقت فعاليات المهرجان تفاعلاً مثالياً من قبل الأسر والعوائل الذين حرصوا على الحضور والتفاعل مع ما يشهده المهرجان من تنوع سياحي على مستوى المنطقة .

ورسمت فعاليات مهرجان شتاء جازان التي تستمر لمدة شهرين ، الفرحة على محيا الزوار، واستحوذ على اهتماماتهم التي تشتمل العديد من الفعاليات الترفيهية و الثقافية و الشعبية، ومعرضاً للكتاب، ومعرض ” فنن “، وفعاليات لذوي الإعاقة، وليالي المحافظات، والملتقى التاريخي، وملتقى منار الإعلامي، بالإضافة إلى البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي، إضافة للمسابقات الرياضية في الكرة الشاطئية، وكرة القدم النسائية، ودوري المحافظات لكرة القدم، ودوري الشطرنج، وبطولة الضومنة، و رياضة الهايكنج، فضلاً عن البرامج الثقافية والشعبية والفنية بالقلعة الدوسرية والشارع الثقافي، إلى جانب فعاليات وسط البلد .

وأبرز مهرجان شتاء جازان في نسخته الحالية المواهب المميزة للشباب من خلال مشاركتهم في الوصلات الفنية، والفنون الشعبية، ومعرض الحرف والصناعات اليدوية، ومعرض الفنون التشكيلية، ومعرض القهوة، والخط العربي، والسباقات الرياضية.

ويسعى المهرجان لتعزيز مكانة منطقة جازان كواحدة من الوجهات السياحية البارزة على المستوى المحلي والإقليمي .

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