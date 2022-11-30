مهرجان “رموز بورشه 2022‏” يستقطب أكثر من ‎15 ألف زائر في دبي

رسخ مهرجان “رموز بورشه 2022” مكانته كواحد من أكبر فعاليات السيارات في الشرق الأوسط عبر استقطاب أكثر من 15 ألف زائر خلال يومبي 26 و237 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في في منطقة “ذي سلاب” في حي دبي للتصميم.
وكان عنوان المهرجان لهذا العام “رموز بورشه: عالم السفاري”، وقد تم اختيار الفكرة تماشياً مع شغف المغامرة على الطرق الوعرة لدى محبي وعشاق السيارات في منطقة الشرق الأوسط.
- تم عرض 1100 سيارة موزعة على خمس مناطق مختلفة
- استضاف المهرجان العرض الإقليمي الأول لسيارات دكار911، و911 GT3 RS، وسيورت كلاسيك
- حضر الفعالية العديد من أساطير السباقات مثل مارك ويبر وتيمو برنارد وجاكي إيكس، الفائز بسباق التحمل “لومان 24 ساعة” ست مرات
- تم عرض وتجربة أحدث طراز من سيارة كايان
- تم عرض سيارة من الجيل الأول لطراز كايان والتي تم تجديدها مؤخراً
وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا:
“كان عدد المشاركين في مهرجان رموز بورشه هذا العام مذهلاً حقاً. ففي غضون عامين فقط، أصبح رموز بورشه أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط”.
وأضاف:
“يبدو أن تشكيلة السيارات الكلاسيكية والفنون وثقافة السيارات التي يقدمها مهرجان رموز بورشه لاقت إعجاب شريحة واسعة من العملاء في منطقتنا ومن معجبي بورشه”.
ومن المقرر أن تُقام نسخة 2023 من مهرجان رموز بورشه، الذي سيحتفل بمرور 75 عاماً على إطلاق سيارات بورشه الرياضية، في 18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.