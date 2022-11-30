مهرجان “رموز بورشه 2022‏” يستقطب أكثر من ‎15 ألف زائر في دبي

رسخ مهرجان “رموز بورشه 2022‏” مكانته كواحد من أكبر فعاليات السيارات في الشرق الأوسط عبر استقطاب أكثر من 15 ألف زائر خلال يومبي 26 و237 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في في منطقة “ذي سلاب” في حي دبي للتصميم.

وكان عنوان المهرجان لهذا العام “رموز بورشه: عالم السفاري”، وقد تم اختيار الفكرة تماشياً مع شغف المغامرة على الطرق الوعرة لدى محبي وعشاق السيارات في منطقة الشرق الأوسط‏.

تم عرض 1100 سيارة موزعة على خمس مناطق مختلفة

استضاف المهرجان العرض الإقليمي الأول لسيارات ‎دكار911، و 911 GT3 RS ، ‎ وسيورت كلاسيك

‎دكار911، و ، ‎ وسيورت كلاسيك حضر الفعالية العديد من أساطير السباقات مثل مارك ويبر وتيمو برنارد وجاكي إيكس، الفائز بسباق التحمل “لومان ‎24 ساعة” ست مرات‏

‎24 ساعة” ست مرات‏ تم عرض وتجربة أحدث طراز من سيارة كايان

تم عرض سيارة من الجيل الأول لطراز كايان والتي تم تجديدها مؤخراً ‏

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا:

“كان عدد المشاركين في مهرجان رموز بورشه هذا العام مذهلاً حقاً. ففي غضون عامين فقط، أصبح رموز بورشه أكبر مهرجان للسيارات في الشرق الأوسط”‏.

وأضاف:

“يبدو أن تشكيلة السيارات الكلاسيكية والفنون وثقافة السيارات التي يقدمها مهرجان رموز بورشه لاقت إعجاب شريحة واسعة من العملاء في منطقتنا ومن معجبي بورشه”.

ومن المقرر أن تُقام نسخة ‎2023 من مهرجان رموز بورشه، الذي سيحتفل بمرور ‎75 عاماً على إطلاق سيارات بورشه الرياضية، في ‎18 و19 تشرين الثاني/نوفمبر 2023‏.