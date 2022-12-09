مهرجان دبي للتسوق يعود بأجندة حافلة بالعروض والجوائز والفعاليات الترفيهية

كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق التي ستنطلق فعالياتها في 15 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022 وتستمر حتى 29 يناير/كانون الثاني من عام 2023، حيث سيكون سكان وزوار دبي، من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، على موعد مع العديد من الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة، والعروض الترويجية المذهلة والجوائز القيّمة التي تصل قيمتها إلى ملايين الدراهم.

تجارب متنوعة في مهرجان دبي

ويمكن للمواطنين والمقيمين والزوار الاستمتاع بتجربة أحد أفضل احتفالات السنة الجديدة في العالم، بالإضافة إلى خوض تجارب متنوعة من أبرزها:

المأكولات الفريدة

السحوبات الضخمة

العروض القيمة التي توفرها أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية،

حضور الحفلات الموسيقية والعروض الحية لنجوم الفن من المنطقة والعالم،

حضور فعاليات وأنشطة متنوعة في أهم مراكز التسوق والأسواق الخارجية والمهرجانات والوجهات المطلة على الشاطئ.

يتضمن المهرجان عودة عروض الألعاب النارية المفضلة للجميع، إضافة إلى عروض “الدرون” الضوئية المذهلة.

ونظراً لشعبيتها الكبيرة في فعاليات المهرجان، تعود فعالية “نغمات دبي” أيضاً، حيث تقدم عشرة أيام من الموسيقى والترفيه مع عروض حية لبعض المواهب المحلية الأكثر شهرة في المنطقة.

ولأول مرة في المهرجان، يُقام مهرجان كور يونيتي للتخييم في حتا، حيث يمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي خلال العطلة الأسبوعية في أجواء مليئة بالمرح والمغامرة والنشاط.

الإعلان عن الفعاليات في مهرجان دبي

جاء الإعلان عن فعاليات المهرجان خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بحضور أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ومحمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة في مؤسسة دبي للمهرجانات، وعبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات، وكلثم الشامسي، تنفيذي تخطيط الفعاليات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وقال أحمد الخاجة :

يتجدد مهرجان دبي للتسوق كل عام ليقدم تجارب مميزة لسكان وزوار دبي

وقد قمنا بإعداد جدول حافل بالفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي ستُقام في جميع أنحاء المدينة

وكذلك تقديم عروض ترويجية وجوائز مميزة للمتسوقين.

يعزز المهرجان مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة عالمياً كما يسهم في تشجيع السياحة الداخلية

عبق الماضي

ويقدم مهرجان دبي للتسوق متاجر ثمانينيات 80’s دبي في لاست إكزت الخوانيج، والتي تحاكي المتاجر المؤقتة القديمة من فترة الثمانينيات والتسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين. وخلال الفترة من 23 ديسمبر/كانون الأول وحتى 8 يناير/كانون الثاني، يمكن لجيل الألفية وجيل زد (مواليد الفترة 1981-2010) استعادة الذكريات من هذه الفترة من خلال رسومات الجرافيتي للفنانين المحليين، ومنطقة ألعاب الفيديو القديمة، والسيارات الكلاسيكية، وغيرها.