مهرجان أزمث 2025: تجربة فريدة للموسيقى والفن في العلا

تنطلق فعاليات مهرجان أزمث 2025 يومي 25 و26 سبتمبر في منطقة العلا، ليقدم تجربة ثقافية وترفيهية فريدة تحت عنوان “حتى شروق الشمس”. يحول المهرجان المناظر الطبيعية الساحرة في العلا إلى مسرح حي يجمع الموسيقى والفن. ويستضيف المهرجان كوكبة من الفنانين العالميين، حيث يضم المسرح الرئيسي أسماء بارزة مثل لندن غرامر، آش، وكريستيان لوفلر. ويقدم مسرح هايف مواهب صاعدة مثل بيدوين برغر وتالا مرتضى، لضمان تجربة موسيقية متنوعة. ويوفر أزمث تجربة فنية متكاملة، حيث يتجاوز كونه مهرجاناً موسيقياً، بل يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بتركيبات فنية غامرة، واستكشاف متاجر للمصممين المحليين، وتذوق أشهى المأكولات العالمية والمحلية التي تكمل الأجواء الاحتفالية.

خيارات إقامة متنوعة

توفر العلا مجموعة واسعة من أماكن الإقامة التي تناسب الجميع، من المنتجعات الفاخرة مثل بانيان تري العُلا وهابيتاس، إلى خيارات التخييم الفاخر في مخيم مسارات العلا، بالإضافة إلى كلاود 7 والعديد من خيارات Airbnb. وللوصول للمهرجان جواً، تتوفر رحلات عبر مطار العلا برحلات مباشرة من مدن رئيسية. أما بالسيارة، فلا تبعد العلا أكثر من 3 ساعات بالسيارة عن المدينة المنورة وتبوك.

الخميس والجمعة، 25 و26 سبتمبر. المواعيد: من 7:00 مساءً حتى 7:00 صباحاً (يُمنع الدخول بعد 2:00 صباحاً). التذاكر: متوفرة على موقعي مدل بيست ونوفومو.