فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإماراتطيران

إمارة أبوظبي توافق على إنشاء مهبط طائرات هليكوبتر حديث في ميناء زايد

اقتربت مساعي أبوظبي الطموحة لإطلاق سيارات الأجرة الطائرة بحلول العام المقبل من الانطلاق بعد الموافقة على خطط إنشاء أول مهبط طائرات هليكوبتر هجين في العاصمة.

فريق التحرير by فريق التحرير
هليكوبتر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأربعاء، موافقتها على تصميم مهبط الطائرات الهليكوبتر في محطة أبوظبي للرحلات البحرية بميناء زايد.

سيكون مهبط الطائرات الهليكوبتر قادرًا على استيعاب طائرات الهليكوبتر التقليدية والطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، مثل تاكسي ميدنايت الطائر من شركة آرتشر للطيران الأمريكية.

تم اختيار الموقع نظرًا لموقعه في ميناء زايد، الذي يستقبل أكثر من 650 ألف زائر سنويًا، ويهدف إلى أن يكون بوابةً لمعالم الإمارة السياحية مثل متحف اللوفر أبوظبي ومنطقة السعديات الثقافية.

قال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: “لا يقتصر هذا الإنجاز على البنية التحتية فحسب، بل يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بالابتكار والريادة العالمية في مجال النقل الجوي المتقدم”.

وأضاف: “من خلال تعاوننا الوثيق مع آرتشر، ومجموعة أبوظبي للموانئ، وشركة فالكون لخدمات الطيران، نسهم في بناء مستقبل يُصبح فيه النقل الجوي المستدام عالي التقنية جزءًا أساسيًا من مشهدنا الحضري. تُمثل هذه الموافقة حقبة جديدة للطيران المدني، مدفوعةً بالشراكة والرؤية الثاقبة”.

وقد وضعت الهيئة العامة للطيران المدني الإطار التنظيمي الذي يُنظم الاستخدام الآمن والفعال لخدمات النقل الجوي سريعة التطور، والذي من المقرر نشره بحلول يوليو.

هليكوبتر

وقال آدم جولدشتاين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة آرتشر: “إن الاستفادة من أصول الطيران الحالية تُمثل حجر الزاوية في استراتيجية إطلاقنا”.

وأضاف: “هذا يُتيح لنا التحرك بسرعة وأمان، مما يُتيح لنا تجهيز البنية التحتية الحيوية قبل إطلاق التاكسي الجوي التجاري المُخطط له”.

وسيكون مهبط الطائرات المروحية الهجين بمثابة نقطة انطلاق رئيسية لخدمات سيارات الأجرة الجوية في أبوظبي، ومن المقرر إطلاقها بحلول عام 2026.

حددت شركة آرتشر للطيران منطقة الكورنيش وجزيرة السعديات وبعض مناطق مدينة أبوظبي كأفضل المناطق الواعدة لتشغيل خدمة التاكسي الجوي الكهربائي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...