مهارة تستكمل الإستحواذ على “النظم الصحية” وتقترض 362,5 مليون ريال

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية السعودية في افصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن قيام شركة مسار النمو للاستثمار باستكمال عملية الاستحواذ على ما نسبته 40% من أسهم المساهمين في الشركة السعودية للنظم الصحية وسداد مقابل الاستحواذ وقدره 426,5 مليون ريال تم دفعها إلى المساهمين البائعين، لتبلغ نسبة الإستحواذ المتحقق 100% من الإستحواذ.

وقالت الشركة إنه قد تم نقل الأسهم المستحوذ عليها من ملكية المساهمين البائعين إلى ملكية شركة مسار النمو للاستثمار وتحديث سجل المساهمين لدى وزارة التجارة.

وتم تمويل صفقة الاستحواذ بنسبة 15% من الموارد الذاتية للشركة وتمويل المتبقي عن طريق قروض بنكية من كل من مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني (ساب)، وستستحق شركة مسار النمو للاستثمار حصص الأرباح للأسهم المستحوذ عليها اعتباراً من 1 كانون الثاني / يناير 2022.

وكانت شركة مسار النمو للاستثمار قد استملت بتاريخ 30 ذي القعدة 1443هـ الموافق 29 حزيران / يونيو 2022 إفادة الهيئة العامة للمنافسة بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة مسار النمو للاستثمار والشركة السعودية للنظم الصحية.

كما أعلنت شركة مهارة عن حصولها على قروض مرابحة طويلة الأجل ( متوافقة مع الضوابط الشرعية ) بقيمة 362,5 مليون ريال من مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني (ساب)، موزعة على مصرف الراجحي بقرض مرابحة طويل الأجل بقيمة 181,5 مليون ريال، والبنك السعودي البريطاني (ساب) بقرض مرابحة طويل الأجل بقيمة 181 مليون ريال، ولمدة 7 سنوات مع فترة سماح لسنتين، وذلك بهدف تمويل الاستحواذات المستقبلية للشركة.