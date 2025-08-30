فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنس

من يكتسح روبوتات الدردشة؟ فرنسا والصين في القائمة!

فرنسا والصين لديهما منصات لكنها لا تقترب من مستوى شعبية تشات جي بي تي من أوبن إي آي الأمريكية

فريق التحرير by فريق التحرير
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي- للتوضيح فقط

تصدر تشات جي بي تي من الشركة الأمريكية أوبن إي آي قائمة أكثر 10 روبوتات دردشة ذكاء اصطناعي استخدامًا في عام 2025 . وحقق روبوت الدردشة تشات جي بي تي 46.59 مليار زيارة، ويُمثل ما يقرب من نصف إجمالي الزيارات بين أفضل 10 روبوتات دردشة. أما ثاني أكثر روبوتات الدردشة استخدامًا فهو ديب سيك DeepSeek، بـ 2.74 مليار زيارة، بنسبة أقل من 4% من إجمالي حصة هذه المنصات. وانتشر استخدام روبوتات الدردشة لتصبح واجهة رئيسية للذكاء الاصطناعي في كل من البيئات الشخصية والمهنية وأحيانا يتم التعامل مع بالصوت والأغلب بكتابة الاستفسارات بطباعتها. ومن المساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى الإجابة على الاستفسارات المعقدة، تكسب هذه المنصات نموًا هائلًا. ويُصنف الرسم البياني من فيجيوال كبيتالست، أكثر روبوتات الدردشة ذكاءً اصطناعيًا استخدامًا في عام 2025 بناءً على زيارات الويب السنوية. ويُقدم نظرة ثاقبة على مدى هيمنة بعض المنصات، ومدى سرعة نمو بعض المنافسين. ويتصدر تشات جي بي تي بلا منازع ويؤكد هيمنته على سوق روبوتات الدردشة، محققًا أكثر من 46.5 مليار زيارة في عام 2025. ويمثل هذا 48.36% من إجمالي زيارات سوق روبوتات الدردشة، أي أربعة أضعاف إجمالي زيارات روبوتات الدردشة العشرة الأخرى. ويُظهر نموه السنوي بنسبة 106% ويبدو أنه لا يحافظ على ريادته فحسب، بل يوسعها أيضًا.

وينافس تشات جي بي تي وهو من الولايات المتحدة منصة من الصين وهي ديب سيك DeepSeek بقرابة ملياري 2.74 مليار زيارة ، أما منصة غوغل -Gemini- فقد حلت ثالثاً بحوالي ، 1.66 مليار، لكن اللافت صعود منصة فرنسية هي (Mistral) مسترال ونالت 101.39 مليون زيارة.

ويبقى السؤال، هل ستطلق أوبن إي آي أجهزة مساعد شخصي مثل أمازون وغوغل وغيرهما؟

تطبيق هيومين تشات السعودي يصعد فوراً لصدارة متجر التطبيقات في المملكة

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...