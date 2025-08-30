من يكتسح روبوتات الدردشة؟ فرنسا والصين في القائمة!

تصدر تشات جي بي تي من الشركة الأمريكية أوبن إي آي قائمة أكثر 10 روبوتات دردشة ذكاء اصطناعي استخدامًا في عام 2025 . وحقق روبوت الدردشة تشات جي بي تي 46.59 مليار زيارة، ويُمثل ما يقرب من نصف إجمالي الزيارات بين أفضل 10 روبوتات دردشة. أما ثاني أكثر روبوتات الدردشة استخدامًا فهو ديب سيك DeepSeek، بـ 2.74 مليار زيارة، بنسبة أقل من 4% من إجمالي حصة هذه المنصات. وانتشر استخدام روبوتات الدردشة لتصبح واجهة رئيسية للذكاء الاصطناعي في كل من البيئات الشخصية والمهنية وأحيانا يتم التعامل مع بالصوت والأغلب بكتابة الاستفسارات بطباعتها. ومن المساعدة في صياغة رسائل البريد الإلكتروني إلى الإجابة على الاستفسارات المعقدة، تكسب هذه المنصات نموًا هائلًا. ويُصنف الرسم البياني من فيجيوال كبيتالست، أكثر روبوتات الدردشة ذكاءً اصطناعيًا استخدامًا في عام 2025 بناءً على زيارات الويب السنوية. ويُقدم نظرة ثاقبة على مدى هيمنة بعض المنصات، ومدى سرعة نمو بعض المنافسين. ويتصدر تشات جي بي تي بلا منازع ويؤكد هيمنته على سوق روبوتات الدردشة، محققًا أكثر من 46.5 مليار زيارة في عام 2025. ويمثل هذا 48.36% من إجمالي زيارات سوق روبوتات الدردشة، أي أربعة أضعاف إجمالي زيارات روبوتات الدردشة العشرة الأخرى. ويُظهر نموه السنوي بنسبة 106% ويبدو أنه لا يحافظ على ريادته فحسب، بل يوسعها أيضًا.

وينافس تشات جي بي تي وهو من الولايات المتحدة منصة من الصين وهي ديب سيك DeepSeek بقرابة ملياري 2.74 مليار زيارة ، أما منصة غوغل -Gemini- فقد حلت ثالثاً بحوالي ، 1.66 مليار، لكن اللافت صعود منصة فرنسية هي (Mistral) مسترال ونالت 101.39 مليون زيارة.

ويبقى السؤال، هل ستطلق أوبن إي آي أجهزة مساعد شخصي مثل أمازون وغوغل وغيرهما؟