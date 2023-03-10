من يكبح أرجوحة الدولار في لبنان؟

عاد سعر الدولار للارتفاع مرة جديدة أمام الليرة اللبنانية المنهارة ليبلغ 88350 ليرة كسعر وسطي للدولار الواحد، بعدما كان تراجع الأسبوع الماضي من 93 ألف ليرة إلى 79500 ليرة.

وكالسماح ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصدر عدة قرارات بهدف وقف انهيار الليرة اللبنانية عبر للأفراد والشركات بالحصول على الدولار من خلال المصارف بالتسعيرة التي وضعتها منصة صيرفة والتي ارتفع سعر الصرف عليها من 45 ألف ليرة للدولار الواحد ليبلغ 70 ألف ليرة.

ووضعت قرارات مصرف لبنان المصارف أمام عجز لعدم تمكنها من تزويد الراغبين بالحصول على الدولار كون الطلبات فاقت التوقعات.

وتقوم منصة صيرفة التي يرعاها المصرف المركزي بصرف الدولار بأقل من السوق السوداء بحوالي 25% وهو ما يدفع اللبنانيين لاستخدامها بهدف رفع أرباحهم عبر شراء الدولار من المصارف وبيعه لاحقاً في السوق السوداء.

وأتاح المصرف المركزي للمواطنين باستبدال لغاية مليار ليرة وللمؤسسات لغاية 10 مليارات ليرة.

وأدى ارتفاع الدولار المتجدد إلى رفع سعر الدولار على منصة صيرفة إلى 72200 مع تزايد الطلب على الدولار وذكرت مصادر مقربة من المركزي أن هناك نية لرفعها إلى 75 ألف ليرة خلال الساعات المقبلة للحفاظ على الفارق بين صيرفة والسوق السوداء.

وبحسبة بسيطة فإن المواطن الذي يودع لدى البنوك مبلغ مليار ليرة يمكن أن يحولها خلال ساعات إلى 1.225 مليار ليرة أي أن مربحها يقارب 2750 دولار.

وانعكس الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار على أسعار الوقود حيث صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه .جدول تسعير للوقود حيث ارتفع سعر صفيحة (20 ليترا)

بنزين 95 أوكتان: 1.596.000 ليرة. (+58000)

بنزين 98 أوكتان: 1.634.000 ليرة. (+59000)

المازوت: 1.515.000 ليرة. (+48000)

فيما بلغ ثمن قارورة الغاز 10 كلغ: 1.082.000 ليرة. (+39000)