من يقف وراء إضافة ألفاظ مسيئة لأسماء المساجد؟

خلال شهر واحد، تعرضت أسماء ثلاث مساجد شهيرة في القاهرة إلى التحريف على محرك البحث غوغل بإضافة لفظ مسيئ في نهاية الاسم، وبعد مسجد “السيدة عائشة”، ومسجد “السيدة زينب”، كان الدور على مسجد “رابعة العدوية”.

هذه المحاولات المشينة، لاقت موجة من التصدي من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين شنوا حملة للدخول إلى جوجل وتعديل الاسم مرة أخرى.

ما هي طريقة تعديل الأسماء على جوجل؟

إذا ما رأيت خطأ في أي اسم على محرك البحث غوغل، وأردت أن تصوبه فعليك باتباع التعليمات التالية:

بعد الدخول على محرك البحث غوغل اكتب الاسم المراد تعديله

اختر أول نتيجة تظهر لك

اضغط على النقاط الثلاث الموضوعة بشكل رأسي

اختر “اقتراح تعديل”

اضغط على “تغيير الاسم”

احذف الكلمة البذيئة أو الخطأ المذكور

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لماذا تسمح جوجل بالخطأ وتغيير الأسماء؟

يقول خبراء التكنولوجيا إن الأزمة المالية تسببت في تسريح العديد من الموظفين من الشركات العالمية ومن بينها “غوغل“، وذلك لتقليل النفقات، مما أدى إلى:

عدم وجود الموظفين الذين كانوا يراجعون المعلومات قبل نشرها.

سماح “غوغل” للمستخدمين العاديين بتعديل المعلومات.

استخدام هذه الخاصية بشكل سيئ، ليس في تعديل الأسماء فقط، لكن في الترجمة أيضا.

وضع معلومات خاطئة وتحريفها.

الجدير بالذكر أن هذا التشويه لم يتوقف عند الرموز الإسلامية فقط؛ لكنه طال مؤخرا الكاتدرائية المرقسية في مصر.