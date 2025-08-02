من هي شركات التكنولوجيا التي تستغل الذكاء الاصطناعي لزيادة أرباحها وتعميق احتكاراتها؟

أفاد بحث جديد من فوريسترز Forrester إلى تحقيق شركات كبرى لأرباح هائلة بمستوى 70% من خلال استغلال شركات برمجيات المؤسسات الكبرى، مثل أوراكل وساب وسيلزفورس، للذكاء الاصطناعي لتعظيم أرباحها بالاستفادة من احتكاراتها وأنها لا تُضيف ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة ؛ بل تستخدمها لفرض منصات كاملة بدلا من خدمات إضافية وتغير بذلك أسلوب عملها وزيادة أرباحها فيما تعاني الشركات من هذا التوجه بالحاجة لإعادة تدريب موظفيها على تعقيدات منصات جديدة لاحاجة لها. وتكشف الموجة الأخيرة من أرباح برمجيات المؤسسات عن استراتيجية منسقة للموردين. يُصوَّر الذكاء الاصطناعي كواجهة مستخدم متميزة لتعزيز مصادر الإيرادات الجديدة وتعميق احتكار المنصات. يُسوّق الموردون منصات البيانات كأداة دفع لقيمة الذكاء الاصطناعي، ويضعون حدًا للخصومات، ويفرضون “إعادة تجميع شاملة” تُركز المخاطر. يتطلب هذا الواقع الجديد استجابة استراتيجية مبنية على حوكمة مالية صارمة، ومرونة هيكلية، ورؤية واضحة لنتائج الأعمال. يُسلّط هذا التقرير الضوء على مؤشرات أداء الموردين، ويُقدّم دليلًا مُعاكسًا للمديرين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا للتعامل مع هذا التنافس القوي بين الموردين، وضمان تحقيق استثمارات الذكاء الاصطناعي قيمة ملموسة. أما التكتيكات التي تتبعها كبرى الشركات فهي ما يلي، إنهاء الخصومات، فلم تترك الشركات الكبرى أي خيار للحسومات ولا التفاوض على خصم، مستغلة هيمنتها في السوق للتوقف عن تقديم تخفيضات الأسعار. كما تعمق احتكاراتها بإجبار الزبائن على شراء مجموعة كاملة من المنتجات – ما يسمونه ” المنصات” – بدلاً من الخدمات الفردية، مما يُصعّب على الشركة الانتقال إلى مورد آخر لاحقًا، وبمجرد تعاقدها تصبح مقيدًة بذات الشركة. وتُطلق الشركات المذكورة ميزات الذكاء الاصطناعي كإضافات باهظة الثمن وبهامش ربح عال. فبدلاً من أن تُبسّط هذه الميزات سير العمل فورًا، فإنها غالبًا ما تتطلب جهدًا هائلاً لإعادة تدريب الموظفين مما يخلق حاجزًا جديدًا يجعل الزبائن أكثر اعتمادًا على المورد. وتستخدم هذه الشركات الكبرى الذكاء الاصطناعي كأداة لزيادة حصتها من ميزانية الشركات، وتقليل قدرتها على التفاوض، مما يجعل ترك منتجاتها أكثر خطورة وصعوبة.

من هي الشركات التي تمارس هذه السياسة.

وتنسحب هذه الممارسات على أغلب الشركات، ومثلا، تستفيد أدوبي ومايكروسوفت، و أوراكل و سيلزفورس و إس إيه بي SAP جميعها من الذكاء الاصطناعي لتقديم عروض سحابية وإعادة تجميع الخدمات وتدمج خدماتها في منصات أكثر تكاملاً، وهي جوانب أساسية في منافسة الموردين. كما تقوم بذلك كل من سيمنز و بي تي سي، واللتان تشتهران بالتوأم الرقمي الصناعي والمحاكاة القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يُمثل وسيلة إضافية للاستحواذ وتوسيع القيمة. وتركز كيناكسيس Kinaxis على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي لسلسلة التوريد، مما يعكس تبني القطاعات لاستراتيجيات مماثلة.

قد تختلف الدرجة الدقيقة وتفاصيل ضلوع الشركات بهذه الممارسات حسب كل شركة والقطاع الذي تتخصص فيه، ولكن تحليل يكشف بوضوح أن هذه الاستراتيجيات تنطبق على مستوى القطاع بأكمله من بائعي برامج المؤسسات الكبيرة في عام 2025 بما يُشكل استراتيجياتها السوقية واستجابة المدير التنفيذي للتكنولوجيا اللازمة للتفاوض الفعال وإدارة المخاطر.

أرباح مليارية مستدامة

تتطلب قدرات الذكاء الاصطناعي استخدام منصات بيانات يتحكم بها البائع، مما يُقيد العملاء ويرفع القيمة الإجمالية للعقد، كما هو الحال مع مايكروسوفت كلاود مع كوبيلوت، وأدوبي إكسبيرينس كلاود، وسيلزفورس أينشتاين، وساب كلاود، وأوراكل فيوجن آبس.

يُظهر العديد من كبار موردي برامج المؤسسات ربحية قوية في الربع الثاني من عام 2025، وتراوحت هوامش الربح الإجمالية بين 60% و70%.، وتدفع هذه الشركات بالمنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بدلًا من الميزات المستقلة كجزء من استراتيجيتهم التسويقية.

ومثلا، حققت شركة أي بي إم IBM إيرادات بلغت 17 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2025، مع ارتفاع إيرادات البرمجيات بنسبة 10%. وتوسع هامش الربح الإجمالي للشركة إلى 60.1%، وارتفع هامش الدخل قبل الضريبة إلى 18.8%. وتتجاوز أعمال IBM في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن 7.5 مليار دولار أمريكي، ويُعد الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من عروض منصاتها الرئيسية مثل واتسون إكس وريد هات أوبن شفت وتستفيد الشركة من الذكاء الاصطناعي لتحسين سير عمل المنصات بالكامل بدلًا من بيع ميزات ذكاء اصطناعي منفردة.

التكامل والدمج بدلا من خدمات مفردة

تدمج مايكروسوفت لقدرات الذكاء الاصطناعي “كوبيلوت” مباشرةً في مجموعة منصات الإنتاجية السحابية الخاصة بها، مع تجميع مزايا الذكاء الاصطناعي كجزء من العرض الأوسع بدلًا من خيار مستقل. كذلك الحال مع أدوبي التي تدمج أدوات التصميم المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة إكسبيرينس كلاود الخاصة بها، مما يشجع الشركات على اعتماد منصة تجربة رقمية متكاملة.

و تُركز أوراكل وساب على البنية التحتية السحابية المُعززة بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات المُستخدمة كجزء من منصات المؤسسات الشاملة. و تُطور سيمنز توائم رقمية صناعية مُدارة بالذكاء الاصطناعي ومُدمجة في حلولها البرمجية الصناعية الأوسع. وعلى نفس المنوال، تُقدم سيلزفورس ميزات تجربة عملاء مُدارة بالذكاء الاصطناعي، مع وضعها ضمن حزمتيها السحابية للمبيعات والخدمات السحابية.

في جميع هذه الحالات، لا يُعد الذكاء الاصطناعي مجرد ميزة منتج تُباع بشكل فردي، بل يُدمج في منصات موحدة من الشركات لزيادة الاحتكار، وتعظيم الإيرادات، وتقليل نفوذ العملاء في التفاوض – بما يتماشى مع “إعادة التجميع ” و”الذكاء الاصطناعي كواجهة مستخدم متميزة” .