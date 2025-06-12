من هي سوزي وايلز الملقبة بأقوى امرأة في العالم؟ وكيف أعادت إيلون ماسك إلى معسكر ترامب

كشف موقع «أكسيوس» أن تغريدة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي أبدى فيها ندمه في انتقاد الرئيس دونالد ترمب، جاءت عقب مكالمة هاتفية خاصة مع رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز. ويتكشف نفوذ وايلز في مصالحة تمت بين إيلون ماسك والرئيس الأمريكي بحسب ثلاثة مصادر مطلعة تحدثت لموقع «أكسيوس»، وأفادت أن المكالمة لتهدئة التوترات بين الرجلين جاءت بعد أسبوع من تبادل الانتقادات العلنية، خصوصا بشأن اعتراض ماسك على مشروع ترمب الضخم للضرائب والميزانية. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تلقى اتصالاً هاتفياً من إيلون ماسك، في وقت متأخر من يوم الإثنين، قبل أن يعبّر الملياردير عن أسفه بشأن بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.



وكان البيت الأبيض أعلن أن ترمب «يثمن» لمستشاره السابق إيلون ماسك إبداء «أسف» على بعض انتقاداته الأخيرة في سياق الخلاف العلني بينهما. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن «الرئيس يأخذ علما بالتصريح الذي أصدره إيلون هذا الصباح، وهو يثمّنه»، مضيفة أن الإدارة لم تباشر أي خطوة بشأن تهديد ترمب بفسخ عقود ماسك مع الحكومة.



كان ترمب وصف رئيسة موظفي البيت الأبيض بأنها أقوى امرأة في العالم، ومازح بأن نفوذها هائل لدرجة أن “مكالمة هاتفية واحدة تُبيد دولةً بأكملها.

أصبحت سوزي أول امرأة تتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض، وفيما يلي بعض مؤهلاتها.

خبرة سياسية واسعة: عملت في واشنطن منذ السبعينيات في مكاتب سياسية وحملات انتخابية، بما في ذلك حملة رونالد ريغان والبيت الأبيض.

عملت في واشنطن منذ السبعينيات في مكاتب سياسية وحملات انتخابية، بما في ذلك حملة رونالد ريغان والبيت الأبيض. خبيرة استراتيجية في فلوريدا: انتقلت إلى فلوريدا وعملت مستشارة لعمدتين ومستشارة لنائبة، وساهمت في فوز ريك سكوت بمنصب الحاكم.

انتقلت إلى فلوريدا وعملت مستشارة لعمدتين ومستشارة لنائبة، وساهمت في فوز ريك سكوت بمنصب الحاكم. دور محوري في حملات ترامب: أدارت حملة ترامب في فلوريدا عام 2016، مما ساعده على الفوز بالرئاسة.

أدارت حملة ترامب في فلوريدا عام 2016، مما ساعده على الفوز بالرئاسة. خلاف مع رون دي سانتيس: ساعدت في انتخاب رون دي سانتيس حاكماً لفلوريدا عام 2018، لكن خلافات نشأت بينهما، وقادت حملة ترامب التمهيدية ضد دي سانتيس وهزمته.

ساعدت في انتخاب رون دي سانتيس حاكماً لفلوريدا عام 2018، لكن خلافات نشأت بينهما، وقادت حملة ترامب التمهيدية ضد دي سانتيس وهزمته. قوية وذكية: توصف بأنها امرأة قوية وذكية، ولديها القدرة على التأثير على ترامب وكسب احترامه من خلال إظهار فعاليتها، فيما تفضل العمل خلف الكواليس وتجنب الظهور الإعلامي، لكنها تظهر التزامها بالعمل الجاد والمهام التطوعية.

توصف بأنها امرأة قوية وذكية، ولديها القدرة على التأثير على ترامب وكسب احترامه من خلال إظهار فعاليتها، فيما تفضل العمل خلف الكواليس وتجنب الظهور الإعلامي، لكنها تظهر التزامها بالعمل الجاد والمهام التطوعية. تقوم سوزي بدور مستشارة للرئيس، وتساعد في تنفيذ الأجندة، وتوازن الأولويات السياسية، وتعمل كبوابة لتحديد من يقضي الرئيس وقته معه.