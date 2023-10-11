حنان بلخي.. من هي أول عربية سعودية يتم تعيينها كمديرة إقليمية لمنظمة الصحة العالمية؟

فازت حنان بلخي بمنصب المدير الإقليمي المنتخب لمكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن فوز العالمة السعودية كأول سيدة في هذا المنصب، وذلك بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من قِبل الدول الأعضاء خلال الدورة السبعين للجنة الإقليمية للمنظمة، المنعقدة في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الحالي.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية بياناً صحفياً، قالت فيه إن حنان بلخي ستتولى المديرة الإقليمية الجديدة مهام منصبها في 1 فبراير 2024 في بلدان إقليم شرق المتوسط وأراضيه الـ22 لخدمة سكان الإقليم البالغ عددهم 745 مليون نسمة.

وقبل ترشيحها مديرًا إقليميًّا، كانت حنان بلخي تشغل منصب المدير العام المساعد لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، بسويسرا، منذ عام 2019.

فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة السعودي قال، إن انتخاب حنان بلخي يؤكد ما تتميز به المرأة السعودية من تفوق وريادة في شتى المجالات، بحسب موقع وزارة الصحة السعودية.

من هي الدكتورة حنان بلخي؟

وطبقاً لما جاء في البيان، وُلدت الدكتورة حنان في السعودية، وكانت أول مديرة تنفيذية للوقاية من العدوى ومكافحتها في وزارة الحرس الوطني بالمملكة.

ونجحت، على مدى أكثر من 10 سنوات، في قيادة كلٍّ من مركز مجلس التعاون الخليجي لمكافحة العدوى والمركز المتعاون مع منظمة الصحة العالمية المعني بالوقاية من العدوى ومكافحتها ومقاومة مضادات الميكروبات. وتُوِّجت هذه التجربة بتعيينها أول مديرة عامة مساعدة لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في منظمة الصحة العالمية.

وهي عالمة سعودية وخبيرة دولية، أمضت ما يقارب 25 عامًا من حياتها العملية طبيبة في مجال الصحة العامة وصحة الطفل والأمراض السارية.

اكتسبت المعرفة الشاملة في إدارة حالات الطوارئ المتعلقة بتفشي الأمراض.

وعملت بعدة وظائف من بينها:

أستاذ (بروفيسور) في أمراض الأطفال المعدية في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية.

المديرة التنفيذية لقسم مكافحة الأمراض المعدية في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

رئيسة قسم الأمراض المعدية بمركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية.

مديرة للمركز التعاوني لمكافحة العدوى ومقاومة المضادات الحيوية بمنظمة الصحة العالمية.

المدير العام المساعد لمنظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة مضادات الميكروبات في جينيف منذ مايو 2019.

أسهمت في صياغة وتنفيذ سياسات صحية في السعودية

أولت اهتماماتها للأبحاث العلمية

سعت نحو النهوض بالعديد من مجالات الصحة العامة

أنشأت برنامجا بحثيا وطنيا ينهض بالصحة العامة من منظور “الصحة الواحدة”.

الشهادات العلمية التي حصلت عليها حنان بلخي

حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك عبد العزيز.

الزمالة في مجال الأمراض المعدية للأطفال من جامعة “كيس ويسترن ريزيرف”.

جوائز حنان بلخي

جائزة الباحث الدولي

جائزة القيادة العليا

جائزة البحث العلمي

الجائزة الأولى لشراكة الجمعية الأمريكية لعلم الأوبئة ورابطة مكافحة العدوى.