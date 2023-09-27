من هي المذيعة ماريا التي خطفت إشادة وزير السياحة السعودي (فيديو)

أشاد أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي بمذيعة بريطانية، بسبب حديثها باللغة العربية خلال انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض.

وعرفت المذيعة ماريا راموس نفسها في بداية الحفل باللغة العربية، وهنأت الحضور باليوم العالمي للسياحة، قبل أن تعود للغة الإنجليزية من جديد.

وقالت: “أنا ماريا راموس مذيعة في TRT وسعيدة أنني أقدم هذا المؤتمر”.

وعلق أحمد الخطيب، أول المتحدثين في المؤتمر قائلا: “أبهرتني لغتك العربية وأتمنى أن تستمري في تعلم اللغة العربية”.

وزير السياحة السعودي

وماريا هي مقدمة أخبار المباشرة في قناة TRT World من إسطنبول، وتقدم برنامج الأخبار الرئيسي”News Hour with Maria Ramos”، وهي من مواليد بريطانيا لوالدين إسبان وتتحدث 5 لغات: الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والإيطالية والعربية، وتتعلم اللغة التركية أيضًا، بحسب موقعها الرسمي.

وعاشت ماريا في العديد من البلدان حول العالم وأجرت تقارير منها، حيث قضت فترات طويلة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وبدأت مسيرتها المهنية كباحثة لصحيفة Miami Herald في أمريكا الوسطى، ثم انتقلت إلى أفريقيا (السنغال ومدغشقر وموريشيوس) كمراسلة لصحيفة Le Monde الإيطالية.

بعد أحداث 11 سبتمبر ودفعًا من رغبتها في فهم السياسة في الشرق الأوسط وتعلم اللغة العربية، انضمت ماريا إلى التلفزيون البحريني الدولي (BTV) كمراسلة، ثم تقدمت لتصبح مقدمة برامج في BTV، ثم عملت كمستقلة لصالح BBC في سوريا والأردن وبعد ذلك قدمت برنامج CNBC الإقليمي للشرق الأوسط. عادت ماريا إلى لندن كمقدمة أخبار عالمية لقناة Bloomberg UK.

شاهد مقطع الفيديو في بداية البث