سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

من هي المحامية ألينا حبة عراقية الأصل التي تدافع عن ترامب؟

سامر باطر by سامر باطر

ولدت ألينا حبّة في سوميت بولاية نيوجيرسي لأبوين كلدانيين كاثوليكيين فروا من العراق في أوائل الثمانينيات هربًا من الاضطهاد الديني للمسيحيين. كانت المحامية العراقية ألينا حبّة في الخطوط الأمامية للمعارك القانونية التي تدور حول دونالد ترامب على مدار العامين الماضيين ، كواحدة من أكثر المدافعين عن الرئيس السابق صلابة في محاكمات مسيسة. وقالت عن إجراءات التقاط الصور لمن يواجهون الاتهامات بأنه لا داعي لذلك الإجراء مع ترامب لأن تلك الصور تلتقط لأشخاص مجهولين للتعريف بهم فيما ترامب شخصية شهيرة ووجه من بين الأشهر في العالم، وقالت لذلك ليست هناك حاجة لصور التوقيف Mugshots، ليست هناك حاجة إلى العروض المسرحية.

تعمل ألينا شريكة في مكتب المحاماة حبة ماديو وشركاه في نيويورك ، وهي متزوّجة من المحامي ماثيو آيت ، الذي يدير مكتب المحاماة الخاص به في نيوجيرسي. والدها ، سعد ف.حبة ، متخصص في أمراض الجهاز الهضمي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...