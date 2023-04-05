من هي المحامية ألينا حبة عراقية الأصل التي تدافع عن ترامب؟

ولدت ألينا حبّة في سوميت بولاية نيوجيرسي لأبوين كلدانيين كاثوليكيين فروا من العراق في أوائل الثمانينيات هربًا من الاضطهاد الديني للمسيحيين. كانت المحامية العراقية ألينا حبّة في الخطوط الأمامية للمعارك القانونية التي تدور حول دونالد ترامب على مدار العامين الماضيين ، كواحدة من أكثر المدافعين عن الرئيس السابق صلابة في محاكمات مسيسة. وقالت عن إجراءات التقاط الصور لمن يواجهون الاتهامات بأنه لا داعي لذلك الإجراء مع ترامب لأن تلك الصور تلتقط لأشخاص مجهولين للتعريف بهم فيما ترامب شخصية شهيرة ووجه من بين الأشهر في العالم، وقالت لذلك ليست هناك حاجة لصور التوقيف Mugshots، ليست هناك حاجة إلى العروض المسرحية.

تعمل ألينا شريكة في مكتب المحاماة حبة ماديو وشركاه في نيويورك ، وهي متزوّجة من المحامي ماثيو آيت ، الذي يدير مكتب المحاماة الخاص به في نيوجيرسي. والدها ، سعد ف.حبة ، متخصص في أمراض الجهاز الهضمي.