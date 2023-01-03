برشلونة ينتظر.. من هو لامين يامال الذي سينسي العالم ميسي ورونالدو؟

ذكرت صحيفة “أس” الرياضية الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة لكرة القدم يفكر جدّياً في إمكانية استدعاء لامين يامال البالغ من العمر 15 عاماً فقط للمشاركة مع الفريق الأول في مباراة مسابقة كأس الملك، التي سيلعبها في 4 كانون الثاني/ يناير الجاري أمام نادي إنترسيتي.

تشافي أشاد بقدرات يامال ومهارته عند رؤيته في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب واصفاً إياه “بالماسة“، ودعاه للتدريب مع الفريق الأول خلال هذا الشهر.

ويعتزم تشافي وفقاً للصحيفة تقديم عقد طويل الأمد عندما يبلغ يامال 16 عاماً.

ولا يحق لبرشلونة وفق قواعد الاتحادين الإسباني والأوروبي تقديم عقد احتراف لأي لاعب يقل عمره عن 16 عاماً، ما يجعل الفريق الكتالوني تحت ضغط فقدان موهبته الفذة، كما حصل مع تشيلسي الإنجليزي الذي أضاع جمال موسيالا الذي فضل التوقيع لصالح بايرن ميونيخ الألماني.

وكان اسم يامال قد تصدر وسائل الإعلام التي توقعت أن يتفوق مستقبلاً على الأسطورتين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

مَن هو لامين يامال؟

والده مغربي ووالدته من غينيا الاستوائية

ولد في إسبانيا في 13 تموز/ يوليو 2007

انضم إلى أكاديمية برشلونة ” لاماسيا ” قبل بلوغه 5 أعوام

مثل منتخب إسبانيا للشباب تحت 19 عاما مرة واحدة

نقاط القوة

يتميز يامال بامتلاكه مهارات وسرعة تجعلانه متفوقاً على أقرانه، وقد وصفته الصحف بأنه مهاجم متعدد الاستخدامات، سريع وقوي ويحمل مواصفات عالية جداً، وأن التوقعات بشأنه مرتفعة للغاية.

يمتلك يامال أسلوب مراوغة فريد يجعله مميزاً وردة فعل سريعة تمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة، ودقة في التسديد على المرمى وتمريرات ممتازة.

نقاط الضعف

يحتاج نجم برشلونة المستقبلي لتحسين قدراته في الكرات الهوائية، إذ يعاني من ضعف ضرب الكرات برأسه، وكذلك بالتنشبة للتسديد بالقدم اليمنى إذ نادراً ما يستخدمها بشكل صحيح.

وسيصبح يامال أصغر لاعب يظهر مع الفريق الأول لبرشلونة في حال مشاركته في كأس الملك، متجاوزاً فيسينتي مارتينيز الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً وتسعة أشهر وسبعة أيام.

وبحسب موقع “فوتبول إسبانيا” أصبح يامال محط أنظار العديد من الأندية الطامحة للتعاقد معه مثل بايرن ميونيخ وليفربول وميلان وغيرها.

وعلى صعيد المنتخبات، فإن يامال له الحق بتمثيل أي من الدول الثلاث التي ينتمي لها.

المغرب من والده

غينيا الاستوائية من والدته

إسبانيا كونه ولد على أراضيها

وأكد مصدر في الاتحاد المغربي لكرة القدم، لصحيفة “كاروسيل ديبورتيفو” أن الباب دائما مفتوح أمام كل اللاعبين ذوي الأصول المغربية.

وقال ربيع تاكاسا، أحد كشافي الاتحاد المغربي في أوروبا للعثور على المواهب الشابة التي يمكنها تطوير المنتخب إن الاتحاد يتابع عن كثب تطور نجم برشلونة القادم وإنه مرحب به لارتداء القميص المغربي في المستقبل.