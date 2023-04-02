أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمر ملكياً يقضي بتعيين عبد العزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

وكان عبد العزيز بن حسن البوق يشغل منصب رئيس الشركة التعاونية للتأمين منذ 2017.

وشغل عبدالعزيز البوق منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات بالشركة التعاونية للتأمين، وتدرج في عدة مناصب هامة داخل الشركة التي تستحوذ على عقود التأمين على قطاع الطيران المدني في المملكة العربية السعودية.

وشغل البوق مناصب عدة في عدد من الشركات، منها: رئيس وعضو مجلس إدارة لعدد من الشركات في مجال التأمين والمعلومات، لجنة التنفيذيين التابعة للبنك المركزي السعودي (ساما).

ويحمل عبد العزيز البوق شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال الدولية.

وحاصل على الزمالة الأمريكية في التأمين الطبي.

أمر ملكي

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، “#أمر_ملكي : يعفى معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، ويعين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة”.

#أمر_ملكي : يعفى معالي الأستاذ محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، ويعين الأستاذ عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 2, 2023

البوق في قائمة أكثر 50 شخصية تأثيراً في السعودية

بحسب قائمة أريبيان بزنس لأكثر 50 شخصية تأثيراً في السعودية للعام 2021، فإن عبد العزيز حسن البوق، هو الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين، التي تعد أكبر شركة تأمين في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط.

ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي، يقود البوق التوجه الاستراتيجي، ويشرف على العمليات التشغيلية بالشركة، مع التركيز على تعزيز أداء التعاونية ومكانتها في السوق. انضم البوق إلى التعاونية في العام 1997، وشغل مناصب إدارية عدة قبل أن يتبوأ منصبه الحالي، حيث تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للمبيعات والتسويق، ومدير عام الحسابات الرئيسية، ومكتتب تأمين طبي وتأمين الحياة.

وإلى جانب مسؤولياته في التعاونية، فإن البوق يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة تيجان الخليج للتأمين ورئيس مجلس إدارة شركة وصيل لنقل المعلومات الإلكترونية، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين (البحرين)، وعضو مجلس إدارة مجلس الضمان الصحي التعاوني، ورئيس اللجنة الفرعية للتأمين الصحي، وعضو لجنة التنفيذيين التابعة للبنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً)، ويشغل أيضاً عضوية اللجنة التنفيذية، ولجنة الترشيحات والمكافآت في التعاونية.