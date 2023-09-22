إمبراطور الإعلام يتنحى عن عرشه.. من هو روبرت مردوخ الذي تهابه الدول؟

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ، بشكل مفاجئ، تنحيه عن منصبه في إدارة إمبراطوريته الإعلامية “فوكس” و”فوكس نيوز”، وتسليم إدارتهما لابنه لوكلان.

وكتب مردوخ، الملقب بـ”إمبراطور الإعلام” والبالغ من العمر 92 عاما، في مذكرة للموظفين: “طوال حياتي المهنية، كنت منخرطًا يوميًا في الأخبار والأفكار، وهذا لن يتغير، لكن الوقت مناسب بالنسبة لي لتولي أدوارا مختلفة، مع العلم أن لدينا فرقًا موهوبة حقًا وقائدًا شغوفًا هو لوكلان مردوخ الذي سيصبح رئيس مجلس الإدارة الوحيد لكلا الشركتين”.

ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في الاجتماع العام المقبل لمساهمي الشركتين في منتصف نوفمبر، ليصبح مردوخ بعدها رئيساً “فخرياً” للمجموعتين.

ولا تزال “فوكس نيوز” الشبكة الإخبارية الأولى في الولايات المتحدة، وتلعب دوراً مؤثراً في السياسة الأمريكية، وتمتلك إمبراطورية مردوخ أكثر من 800 شركة في أكثر من 50 دولة، وتقدر أصولها بالمليارات.

الملياردير الأسترالي الأمريكي روبرت مردوخ، (92 عاما) أصبح قوة دائمة في السياسية الأمريكية بعد إنشاء قناة فوكس نيوز، ويأتي تقاعده في الوقت الذي تحتل قناته الإخبارية “فوكس نيوز” موقعا مركزيا لدى المحافظين، في لحظة حاسمة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، وفق وكالة فرانس برس.

كما يأتي بعد أشهر قليلة من إلغاء مردوخ (92 عاماً) خطة كان من شأنها إعادة توحيد إمبراطوريته الإعلامية من خلال دمج شركتي “فوكس” و”نيوز كورب”، بعد أن رفض كثير من كبار المساهمين الاقتراح على أساس أنه سيفشل في تحقيق القيمة الكاملة للشركة.

روبرت مردوخ

ويتقاعد الرجل التسعيني بعد خمسة أشهر من اضطرار شبكة “فوكس نيوز” للموافقة على دفع مبلغ هائل بلغ 787 مليون دولار لشركة تصنيع آلات التصويت الإلكترونية “دومينيون فوتينغ سيستمز” (Dominion Voting Systems) لتجنب دعوى تشهير محرجة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وفي هذه العملية، غادر أحد مقدمي البرامج النجوم، تاكر كارلسون، القناة التي فقدت بعضاً من جمهورها منذ ذلك الحين.

من هو روبرت مردوخ؟

روبرت مردوخ، هو رجل أعمال يحمل الجنسيتين الأميركية والأسترالية، يمتلك مجموعات إعلامية أميركية وعالمية، توصف بأنها “لوبيات” مؤثرة في السياسة الداخلية والخارجية لبريطانيا والولايات المتحدة، ولا يخفي دعمه لإسرائيل.

لدي مردوخ 4 أبناء: ابنته برودينس وتعيش بين سيدني ولندن وتحافظ على مسافة من أعمال العائلة، وإليزابيث ولوكلان وجيمس الذين يعملون في الإمبراطورية الإعلامية.

روبرت مردوخ

كم عمر مردوخ؟

ولد كيث روبرت مردوخ يوم 11 مارس/آذار 1931 بمدينة ملبورن بولاية فيكتوريا الأسترالية، من والديْن ينحدران من أصول إسكتلندية، عمل والده صحفيا خلال فترة الخمسينيات.

كان والده كيث قد اكتسب شهرة إعلامية من خلال تغطية للمذابح التي قادتها بريطانيا في الحرب العالمية الأولى، وأنشأ بعد ذلك أولى سلاسل الأخبار الوطنية في البلاد.

وعند وفاة كيث في 1952 لم يكن قد بدأ روبرت (21 عاما حينها) في بناء إمبراطوريته الإعلامية الحقيقية، إذ كان يمتلك صحيفتين والديون تلاحق إحداهما، لكن انتهى به المطاف ليبني إمبراطورية إعلامية إخبارية ترفيهية مهيمنة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أطاحت إمبراطورية مردوخ بحكومات في قارتين، وزعزعة استقرار أهم ديمقراطية على وجه الأرض.

كم تبلغ ثروة مردوخ

وتقدر ثروة مردوخ بـ17 مليار دولار بحسب وكالة الأبناء الفرنسية.

وتمتلك إمبراطورية مردوخ أكثر من 800 شركة في أكثر من 50 دولة، وتقدر أصولها بالمليارات.

بداية إمبراطورية مردوخ

بداية روبرت مردوخ في إنشاء إمبراطوريته كانت في شراء صحيفتين محليتين، وأسس أول صحيفة على المستوى الوطني “ذا أستراليان” التي منحته دفعة قوية في التعامل مع الحكومات لدفعها لتخفيف القيود التنظيمية على الإعلام.

وفي غضون سنوات سيطر على ثلثي سوق الصحف الوطنية، لتصبح لديه قاعدة في بناء مجموعته الإعلامية في أستراليا.

مردوخ يدخل السوق البريطاني

انتقل مردوخ بعد ذلك إلى بريطانيا عام 1969 حيث عمل في صحيفة “ديلي إكسبريس” في لندن، ثم اشترى صحيفتي “نيوز أوف ذا وورلد”، و “ذا سان”، وركز فيهما على مواضيع الإثارة، فحقق أرباحا مكنته من اقتناء مجموعة صحف “ذا تايمز” العريقة بعد أن وافقت له على ذلك بصفة استثنائية رئيسة الوزراء آنذاك مارجريت تاتشر، باعتبار أن القانون البريطاني يمنع احتكار شخص واحد لعدد من الصحف.

وفي تلك الفترة سعى مردوخ إلى الدخول لمجال التلفزة، ولكنه خسر مناقصة الحصول على رخصة البث عبر الأقمار الصناعية الوحيدة للحكومة البريطانية، ولكن الحكومة تغاضت عنها حينها عندما أنشأ تلفزيون سكاي الذي كان يبث البرامج إلى بريطانيا من لوكسبمرغ.

روبرت مردوخ

رحلة انتقال مردوخ إلى أمريكا

في منتصف السبعينات استخدم مردوخ قواعد اللعبة ذاتها في الولايات المتحدة، فانتقل عام 1973، إلى الولايات المتحدة، حيث اشترى صحيفة “سان أنطونيو إكسبرس” ثم أسس صحيفة “ستار وسوبير ماركيت تابلويد” لينتقل عام 1976 للهيمنة على صحيفة “نيويورك بوست”.

بعد حصوله على الجنسية الأميركية عام 1985، بدأ الاستثمار في المحطات التلفزيونية فأسس الشركة القابضة “نيوز كوربوريشن” التي تتبع لها قناة “فوكس نيوز” الإخبارية المعروفة بدعمها لمواقف المحافظين الجدد بأميركا، وترأس مجلس إدارتها، كما اشترى صحيفة “وول ستريت جورنال” عام 2007.

سكاي وأزمات مردوخ المالية

تعرضت شركة مردوخ الأسترالية عام 1991 لأزمة مالية، بسبب الخسائر التي تسببت له في بدايتها الشبكة الفضائية التلفزيونية “سكاي” Sky Television، لكنه تجاوزها، وتمكن بعدها من السيطرة على تجارة وصناعة التلفزيون في بريطانيا المعروفة بـBritish Pay Tv Market، من خلال الهيمنة على شبكة البرامج الأرضية المدفوعة، واحتكار حق بث ونقل مباريات الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم، وكذا سوق الإعلانات.

مردوخ يدخل السوق العربي

نجح أيضا في الولوج إلى سوق الإعلام في العالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، عندما دخل السوق التركي، كما توسعت قنواته الفضائية إلى مناطق آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الجنوبية لتصبح مجموعته “نيوز كوربوريشن” عام 2000 تمتلك أكثر من 800 شركة في ما يزيد على خمسين بلدا، بصافي أرباح يصل إلى خمسة مليارات دولار.