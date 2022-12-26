من هو جان مسيحة السياسي المصري الذي يريد أن يوقف الهجرة إلى فرنسا؟

قال جان مسيحة السياسي الفرنسي من أصول مصرية، إنه يحاول الدفاع عن مصالح الشعب الفرنسي، وأن يوقف الهجرة إلى فرنسا.

وأضاف أنه سيوقف الهجرة إلى بلاده في حال تم تعيينه وزيرا للداخلية.

ورغم أن مسيحة ولد في مصر وهاجر إلى باريس، إلا أنه يرى أن فرنسا ليست في حاجة إلى الهجرة الآن، لأنها أصبحت خطيرة للغاية على المجتمع الفرنسي، وتهدد الهوية الفرنسية، ولذلك هناك ضرورة لوقفها.

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الهجرة لعب دورًا إيجابيا في التاريخ الفرنسي ولفت مسيحة في حوار مع قناة سكاي نيوز عربية إلى أن الهجرة لعب دورًا إيجابيا في التاريخ الفرنسي، وساهمت في فوز الجيش الفرنسي عن طريق الافارقة والمغاربة أثناء الحرب العالمية الثانية لكن أغلب الجيش كان من أصول فرنسية.

الاندماج والإسلام

وأوضح “مسحية” أن فرنسا حتى بداية الثمينينات كانت تشهد اندماج المهاجرين داخل فرنسا، وهذا الأمر ينطبق عليه، مضيفًا أن تطبيق الإسلام حرفيًا من الصعب تطبيقه في دولة غير إسلامية.

من هو جان مسيحة؟

ولد حسام بطرس مسيحة في القاهرة في 10 سبتمبر 1970 لأب دبلوماسي

عاش مسيحة طفولته في بوغوتا في كولومبيا من سن 3 إلى 7 سنوات.

في كولومبيا من سن 3 إلى 7 سنوات. في سن الثامنة، وصل مع عائلته إلى فرنسا.

في عام 1990 تم تجنيسه كمواطن فرنسي، وقام بتغيير اسمه الأول إلى جان .

. تخرج من كلية الإدارة الوطنية عام 2005، ثم حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد.

كان كبير مستشاري زعيمة التجمع الوطني ماريان لوبان بين 2014 و2020، ومنسقها لحملتها الانتخابية.

رشح في الانتخابات التشريعية الفرنسية لعام 2017.

في عام 2020، تولي رئاسة مؤسسة أبولو الفكرية المؤسسة حديثًا.

في 2022 تولى منصب المتحدث باسم مرشح الرئاسة عن أقصى اليمين إيريك زمور