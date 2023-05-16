فادي طنّوس by فادي طنّوس

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من هو بديل ميسي في باريس سان جيرمان؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
ميسي

كشفت تقارير صحافية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اختار بديلا لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في إشارة إلى وصول المفاوضات حول تجديد العقد بينهما إلى حائط مسدود، ويؤكد أن الرحيل بات في نهاية حزيران/يونيو المقبل.

وأكد موقع “غول” أن اللاعب المعني هو البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنكليزي.

وهي ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسما سيلفا وباريس سان جيرمان، فقد توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي الصيف الماضي، لكن مشاكل مالية حالت دون إتمام الصفقة وقتها.

وسبق أن تألق سيلفا (28 عاما) مع موناكو الفرنسي، ما دفع سيتي إلى ضمه عام 2017 ليبدأ مسيرة ناجحة في الدوري الإنكليزي الممتاز.

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