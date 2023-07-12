من هو المصري إبراهيم عادل الذي تتهافت عليه الأندية الأوروبية وأوصى به محمد صلاح لليفربول؟

وضع نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم مهمة التعاقد مع المصري إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في طليعة لائحة تعاقداته للموسم المقبل 2023-2024، وفقاً لموقع “فوتبول365” المتخصص.

وكان النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول نصح المدير الفني للفريق الألماني يورغن كلوب بسرعة التعاقد مع مواطنه واعتبره من أفضل المواهب الشابة في القارة الأفريقية.

ولعب محمد صلاح إلى جانب إبراهيم عادل مع المنتخب المصري وكان معجبا جدا بما قدمه لكن قضية استصدار تصريح عمل حينها حالت دون تحقيق كطلب الفرعون المصري بالتقاعد مع عادل البالغ من العمر 22 عاماً.

وأشار الموقع، إلى أن ليس تشيلسي وحده الطامح للتعاقد مع الموهبة المصرية، بل أن فرقاً عدة تستعد لتقديم عروض لضمه في طليعتها نيوكاسل وبرايتون، وأستون فيلا، ووست هام.

ورجح خبير الانتقالات غرايم بيلي أن تشيلسي يأمل في الحصول على توقيع عادل على أن يرسله على سبيل الاعارة إلى فريق ستراسبورغ الفريق الذين امتلك فيه مؤخرا رئيس تشيلسي تود بوهلي حصة أغلبية.

تشيلسي يريد إعارة إبراهيم عادل لستراسبورغ

قال بيلي: “قيل لنا في هذا الأمر أن اهتمام تشيلسي هو إرساله (إبراهيم عادل) إلى ستراسبورغ، إنه لاعب تحدثنا عنه سابقاً، وأوصى به محمد صلاح إلى ليفربول”.

وأضاف “إنه أحد أفضل اللاعبين الشباب في كرة القدم الأفريقية”.

وتم استدعاء عادل مؤخرا إلى منتخب مصر الأول بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

في المقابل أكد خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو اهتماما من ناديين أوروبيين آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكتب على تويتر: نورسج إرملاند وأندرلخت من بين الأندية التي تحرص على فوز بتوقيع المصري إبراهيم عادل بعد أدائه مع مصر تحت 23 عاما.