من هو المحافظ الجديد لمصرف البحرين المركزي؟

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً، الخميس، بتعيين خالد إبراهيم حميدان محافظاً لمصرف البحرين المركزي لمدة خمس سنوات، خلفاً لرشيد محمد المعراج، الذي تولى منصب محافظ المركزي البحريني منذ كانون الثاني / يناير 2005، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وسيدخل المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شباط / فبراير 2024.

والمحافظ الجديد عضو في مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، كما أنه الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني منذ آب / أغسطس 2019.

ويمتلك حميدان خبرة تتجاوز 20 سنة في مجال أسواق رأس المال والاستثمار، وشغل مناصب عدة في بنك بي إن بي باريبا، كما أنه رئيس مركز خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2019، وعضو مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة منذ 2014.

وحميدان حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد التجاري والإداري عام 1996 من جامعة ليهاي في الولايات المتحدة الأمريكية.