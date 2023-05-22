من هو الكويتي جورج بوش المطيري؟

انهالت تغريدات التهنئة والمباركة على الشاب الكويتي جورج بوش المطيري الذي تخرج قبل أيام من كلية الطب ليعيد إلى الأذهان ذكريات تسميته غير المألوفة في دولة الكويت وعموم منطقة الخليج العربية.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن جورج بوش المطيري (32 عاماً) ولد بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي سنة 1991 ووقع والده نايف المطيري في الأسر وحين ولادته عمد الأب إلى تسمية ابنه على اسم الرئيس الأمريكي حينها جورج بوش الأب (12 يونيو/حزيران 1924 – 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2018)، تيمناً به كقائد لدول التحالف التي ساعدت الكويت على التحرر، ليصبح جورج بوش المطيري عنواناً للثناء والعرفان.

وقال جورج بوش المطيري في تغريدة عبر تويتر “بفضل من الله ومنته حصلت على شهادة دكتور في الطب بعد ان اتممت جميع متطلبات كلية الطب لنيل هذي الشهادة.

اللهم أني اسالك خير هذه الشهادة، واسالك أن تكون لي خير عوناً على طاعتك ومحبتك.

(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)”.

بفضل من الله ومنته حصلت على شهادة دكتور في الطب بعد ان اتممت جميع متطلبات كلية الطب لنيل هذي الشهادة.

اللهم اني اسالك خير هذة الشهادة، واسالك ان تكون لي خير عوناً على طاعتك ومحبتك.

(وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)



د. جورج بوش المطيري pic.twitter.com/FUggSzHEAo — جورج بوش المطيري (@GB_Almtairi91) May 18, 2023

وانهالت آلاف المباركات لجورج بوش المطيري لتخرجه، وكانت أبرز تهنئة للقائم بالأعمال الأمريكي لدى الكويت جيمس هولستنايدر، الذي قال “تهاني الخالصة لجورج بوش المطيري على تخرجه طبيباً، حيث اشتهر سابقاً بسبب تسميته على اسم الرئيس الحادي والاربعين للولايات المتحدة الأمريكية الذي قاد تحالفاً لتحرير الكويت عام 1991، وقد تصدر الأخبار بعد 32 عاماً على تسميته بسبب اكماله دراساته الطبية، مبارك له وللخريجين الجدد كافة”.

وكتب المغرد م. ناصر العبيسان “نسمع بقصة أسم جورج بوش اليوم شفناه ألف ألف مبروك دكتور”.

نسمع بقصة أسم جورج بوش اليوم شفناه ? الف الف مبروك دكتور — م. ناصر العبيسان (@nasserfalah55) May 19, 2023

وقال المغرد د. أحمد رخيص العقيلي “ما شاء الله. الصراحة أنا كنت أريد الإنكار عليك لتغيير اسمك! بس يا ولد اسمك يخوف وشكلك معضل يخوف ومن حمران النواظر ودكتور. ويييين أنكر عليك؟!! دكتور ألف مليون ترليون مبروووك وفالك التوفيق والسعادة”.

ما شاء الله.

الصراحة أنا كنت أريد الإنكار عليك لتغيير اسمك!

بس يا ولد اسمك يخوف وشكلك معضل يخوف?

ومن حمران النواظر ودكتور. ويييين أنكر عليك؟!!

دكتور ألف مليون ترليون مبروووك وفالك التوفيق والسعادة?????‍???‍? — د. أحمد رخيص العقيلي (@a7md73) May 19, 2023

وسألم مدونة تدعى سارة “ااالف مبارك. سؤالي من هو صاحب فكرة اسمك؟”، ليرد عليها جورج بوش المطيري “أبوي أيام تحرير الكويت”.

ااالف مبارك .سؤالي من هو صاحب فكرة اسمك. — Сара Грин (@goodflowe12) May 20, 2023