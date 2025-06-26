من هو أول مسلم فاز بترشيح حزبه عمدة لنيويورك وندد الرئيس ترامب بفوزه

فاز زهران ممداني بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، ليصبح بذلك أول مسلم يُرشح عن أحد الحزبين الكبيرين لهذا المنصب في الانتخابات العامة، فيما ندد ترامب بالفوز. وتغلب ممداني على الحاكم السابق لولاية نيويورك أندرو كومو بفارق 43% مقابل 36% من الأصوات، وذلك على الرغم من الدعم الكبير الذي حظي به كومو من لوبيات سياسية ومالية وشخصيات مثل بيل كلينتون وبلومبرغ وشركات مثل أوبر وبلانتير خاصة في نيويورك، التي تضم أكبر تجمع لليهود خارج إسرائيل. أدان الرئيس ترامب، يوم الأربعاء، المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية. و قال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال” يوم الأربعاء: “لقد حدث ذلك أخيرًا، لقد تجاوز الديمقراطيون الحدود”. وقال الرئيس: “لقد كان لدينا يساريون متطرفون من قبل، لكن هذا الأمر أصبح سخيفًا بعض الشيء”. وأضاف ترامب: “مع ترشح عمدة مدينة نيويورك الشيوعي المستقبلي، زهران ممداني، فإن بلادنا في ورطة حقيقية!”.

واللافت أن المرشح اليهودي الذي حل في المرتبة الثالثة بترشحه لمنصب رئيس البلدية، هو المراقب المالي لمدينة نيويورك، براد لاندر، الذي طالب مؤيديه باختيار اسم ممداني في الخيار الثاني عند تصويتهم.

(لقطة من نتائج الانتخابات من صحيفة نيويورك تايمز)

من هو ممداني؟

وُلد في كمبالا، أوغندا عام 1991 لعائلة هندية مسلمة، وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن السابعة. ووالدته هي المخرجة ميرا ناير، ووالده المفكر الأكاديمي محمود ممداني. حصل على الجنسية الأمريكية في 2018، وانتُخب عضوًا في الجمعية التشريعية عن منطقة كوينز عام 2020. وينتمي إلى الجناح اليساري للحزب الديمقراطي ويدافع عن قضايا العدالة الاجتماعية. تميزت حملته بمواقفه الجريئة، حيث دعم علنًا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات (BDS) ووصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية.

قدم مشروع قانون “ليس على حسابنا” لمنع تمويل المستوطنات الإسرائيلية عبر جمعيات خيرية أمريكية.

شارك في إضراب عن الطعام ونظم إفطارًا رمضانيًا عام 2024 لدعم فلسطين. * واجه اتهامات بـ”معاداة السامية” لكنه دافع عن نفسه مؤكدًا التمييز بين انتقاد الصهيونية والعداء لليهود. وسع قاعدته الشعبية من خلال حملات ميدانية نشطة وحضور متفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر في لقطات تظهر تفاعله مع سكان نيويورك.

طرح برنامجًا يركز على العدالة الاقتصادية، يشمل تجميد الإيجارات، توفير مواصلات عامة مجانية، بناء وحدات سكنية ميسورة، فرض ضرائب على الأثرياء، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا بحلول 2030. يعكس ترشيحه تحولًا في المزاج العام بالمدينة، كونه أول مسلم وأول أمريكي من أصول آسيوية ينافس على قيادة أكبر مدينة أمريكية.

حصل على دعم علني من شخصيات يسارية مؤثرة مثل السيناتور بيرني ساندرز والنائبة ألكسندريا أوكازيو كورتيز. سيواجه ممداني المرشح الجمهوري كورتس سليوا في الانتخابات العامة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. و في حال فوزه بالانتخابات العامة، سيكون ممداني أول مسلم يصل إلى هذا المنصب، وسيمثل تحولًا ثقافيًا واجتماعيًا في المدن الأمريكية الكبرى.