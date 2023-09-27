من هم رؤساء الشركات التنفيذيون بأعلى الرواتب في العالم؟ امرأة وحيدة في القائمة

استحوذ الروؤساء التنفيذيون في أكبر وأهم الشركات العالمية المدرجة في مؤشر S&P 500 على أعلى الرواتب بملايين الدولارات، وتصدر الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت المالكة لـ غوغل،ساندر بيتشاي، القائمة التي ضمت اسم امرأة وحيدة بأقل أجر تقريبا في القائمة وهي جولي سويت بشركة أكسنتشر .

اللافت أن راتب ساندر بيتشاي يعادل 800 ضعف متوسط الرواتب في شركته. استخدم فريني فرنانديز وسام باركر في فيجيوال كابيتالست Visual Capitalist البيانات التي نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال لعمل قائمة بالرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرًا في أكبر وأهم الشركات العالمية اي شركات S&P 500 والقطاعات التي يعملون فيها لعام 2022، وخاض عميقا في ما تشمله تعويضاتهم.

ولا تشتمل حزم التعويضات التي يحصل عليها الرؤساء التنفيذيون للشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على الرواتب فحسب، بل تشمل المكافآت وجوائز الأسهم وغير ذلك من الحوافز. إليها.

إجمالي أجر الرئيس التنفيذي

ساندر بيتشاي لخدمات الاتصالات ألفابت (المالكة لـغوغل) 226 مليون دولار

مايكل رابينو لايف نيشن انترتينمن كوميونيكيشن سرفسز 139 مليون دولار

تيم كوك أبل إنفو تيك 99 مليون دولار

بيتر زافينو المجموعة المالية الأمريكية الدولية 75 مليون دولار

هوك تان برودكوم إنفو تيك 61 مليون دولار

فيسنتي رينال إنجيرسول راند الصناعية 55 مليون دولار

ريد هاستينغز خدمات اتصالات نتفلكس بقيمة 51 مليون دولار

ثيودور ساراندوس خدمات اتصالات نتفلكس بقيمة 50 مليون دولار

حميد مقدم برولوجيس العقارية 48 مليون دولار

ستيفن سكويري أمريكان إكسبريس فايننشالز 48 مليون دولار

جيمس جورمان مورجان ستانلي المالية 39 مليون دولار

ديفيد زاسلاف وارنر براذرز ديسكفري للاتصالات 39 مليون دولار

ويليام ماكديرموت سرفس ناو انفوتك 39مليون دولار

مارك بيجور إيكويفاكس للصناعات 37 مليون دولار

دارين دبليو وودز إكسون موبيل للطاقة 36 مليون دولار

ديفيد سيمون سيمون بروبرتي جروب العقارية 36 مليون دولار

جيمس ديمون جي بي مورجان تشيس المالية 35 مليون دولار

جولي سويت أكسنتشر إنفو تيك 34 مليون دولار

ألبرت بورلا فايزر الطبية 33 مليون دولار

لورانس فينك بلاك روك المالية 33 مليون دولار

وتصدر ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، القائمة بحزمة رواتب مُنحت تبلغ قيمتها حوالي 226 مليون دولار، وهو ما يزيد عن 800 ضعف متوسط تعويضات الموظفين في غوغل.

تضمنت حزمة راتبه راتبه السنوي البالغ 2 مليون دولار، ومبلغ 6 ملايين دولار لأمنه الشخصي وجوائز الأسهم التي تبلغ قيمتها 218 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت حزمة الأجور الممنوحة للرئيس التنفيذي لشركة Live Nation Entertainment مايكل رابينو إلى 139 مليون دولار في عام 2022 من حوالي 14 مليون دولار في العام السابق. وشمل ذلك جوائز أسهم بقيمة مبدئية بلغت 116 مليون دولار. ولم تكن شركات التكنولوجيا أبل وبرودكوم بعيدة عن الركب. في حين بلغت قيمة حزمة تعويضات الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، 99 مليون دولار في عام 2022، حصل رئيس برودكوم ومديرها التنفيذي، هوك تان، على 61 مليون دولار. ومن بين الرؤساء التنفيذيين الآخرين الذين وصلوا إلى القائمة الرئيس التنفيذي لشركة التأمين العالمية أي آي جي AIG، بيتر زافينو، والمديرين التنفيذيين المشاركين لنتفلكس، تيد ساراندوس وريد هاستينغز. وبينما تلقى هاستينغز زيادة قدرها 10 ملايين دولار العام الماضي، فقد استقال من هذا المنصب في يناير 2023.

كشف تقرير صحيفة وول ستريت جورنال أن العديد من الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجراً في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في عام 2022 حصلوا على حزم رواتب أقل بكثير بسبب تقلبات السوق. على سبيل المثال، انتهى الأمر بسوندار بيتشاي إلى الحصول على حوالي 116 مليون دولار مع انخفاض قيمة أسهم شركة ألفابت في الوقت الذي استحقت فيه مكافأته. وبالمثل، حصل مايكل رابينو على ما يقرب من 36 مليون دولار. وباستثناء بيتشاي، فإن العديد من أسماء الرؤساء التنفيذيين الأعلى أجرا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خفتت أمام أسماء الرؤساء التنفيذيين للعديد من شركات الطاقة، مثل إكسون موبيل وشيفرون، اللتين ارتفعت أسعار أسهمهما في عام 2022.

على مدى العقد الماضي، تضاعف متوسط الأجر الممنوح للرؤساء التنفيذيين عبر الشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، من متوسط إجمالي التعويضات البالغ 7.68 ملايين دولار إلى 14.50مليون دولار سنة 2022.

جولي سويت بشركة أكسنتشر

هل تأتي زيادة راتب الرئيس التنفيذي على حساب الموظفين؟

سبق أن أشار تقرير رويترز أن الرؤساء التنفيذيين نالوا متوسط راتب 16.7 مليون دولار في عام 2022، أي 272 ضعف أجر متوسط موظفيهم.

وقفز متوسط ​​نسبة راتب الرئيس التنفيذي إلى متوسط راتب الموظف 272 ضعفا في شركات مؤشر S&P 500 في عام 2022؛ بشكل عام، انخفضت الأجور الحقيقية للساعة للأمريكيين في عام 2022 للسنة الثانية على التوالي بنسبة -1.6% بعد تعديل التضخم. كما أن الاستغناء عن الموظفين أو تخفيض رواتبهم يرفع أسهم الشركات أحيانا بحجة أن المستثمرين يرون في ذلك تقليص للنفقات كما حصل مع تسريح موظفين في شركة غوغل وغيرها العام الماضي.