من هم رؤساء أكبر 5 شركات سعودية؟.. تعرف على المؤهلات والانجازات

تتصدر “أرامكو” عملاق النفط في العالم قائمة أكبر 5 شركات سعودية، يليها مصرف الراجحي، ثم شركة “سابك”، والبنك الأهلي السعودي، وشركة “اتصالات السعودية” (إس تي سي).

وتبلغ القيمة السوقية لأكبر 5 شركات مدرجة في بورصة السعودية نحو 9.2 تريليون ريال (2.45 تريليون دولار)، بحسب بيانات السوق المالية السعودية “تداول”، لكن من يرأس تلك الشركات في الوقت الحالي؟

أكبر 5 شركات سعودية

الشركة القيمة السوقية الرئيس أرامكو 8.25 تريليون ريال أمين الناصر مصرف الراجحي 282.4 مليار ريال عبدالله الراجحي سبائك 256.5 مليار ريال عبدالرحمن الفقيه البنك الأهلي السعودي 204 مليارات ريال طلال الخريجي اتصالات السعودية 192 مليار ريال عليان الوتيد قائمة أكبر 5 شركات سعودية

أمين الناصر – أرامكو السعودية

“أرامكو” هي واحدة من أكبر الشركات قيمة سوقية في العالم كله، بنحو 8.25 تريليون ريال (2.2 تريليون دولار تقريبا)، بحسب بيانات السوق المالية السعودية “تداول”.

ويرأس أرامكو أمين بن حسن الناصر منذ 2015، وبدأت مسيرته في الشركة منذ عام 1982، عندما عمل مهندساً في إدارة إنتاج النفط، ثم تولى عدداً من المناصب الإشرافية والقيادية، بما في ذلك النائب الأعلى للرئيس للتنقيب والإنتاج.

الناصر عضو في المجلس الاستشاري الدولي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومجلس أمناء جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومجلس الأعمال الدولية التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس الاستشاري للرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لمعهد ماساتشوستس للتقنية، والمجلس الدولي لجيه بي مورغان، ومجلس إدارة شركة بلاك روك.

وهو عضو في جمعية مهندسي البترول منذ عدة عقود، وحاز على جائزة الجمعية للإنجاز مدى الحياة في عام 2017، كما حصل عام 2015 على ميدالية “تشارلز ف. راند” الذهبية التي تمنحها الجمعية للإنجازات المتميزة في إدارة التعدين، بما في ذلك البترول وعلم المعادن في العام 2015.

أمين الناصر – أرامكو السعودية

وفي العام 2020، اختارته لجنة مكوّنة من كبار مسؤولي الطاقة التنفيذيين في العالم، لينال جائزة شخصية العام التنفيذية في مجال الطاقة. كما حصد جائزة كافالير، التي يقدمها نادي الكيميائيين برعاية مؤسسة إندبندنت كوموديتي إنتلجنس سيرفيسز (آي سي آي إس)، في ديسمبر 2020.

أمين الناصر حاصل على البكالوريوس في هندسة البترول من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، و أكمل ندوة التطوير الإداري في أرامكو السعودية التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن عام 1999، وبرنامج أرامكو للأعمال الدولية في عام 2000، وبرنامج كبار التنفيذيين في جامعة كولومبيا الأمريكية في عام 2002.

عبدالله بن سليمان الراجحي – مصرف الراجحي

صُنف “مصرف الراجحي”، ضمن أكبر 5 بنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد أن ضاعف أصوله خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصل إلى قيمة سوقية قدرها 282.4 مليار ريال (75.29 مليار دولار)، بحسب بيانات السوق المالية السعودية “تداول”.

وقفز البنك السعودي 5 مراكز إلى المركز الرابع في التصنيف السنوي الصادر عن “إس آند بي غلوبال إنتليجينز”، وهو أعلى صعود لأي بنك آخر في العام الماضي، ليبلغ إجمالي أصوله نحو 202.86 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022.

ويتولى الراجحي رئاسة مجلس إدارة المصرف، بعد رحلة عمرها 35 عاماً تدرج خلالها في جميع المناصب القيادية، وبجانب عمله، يقود عدداً من الشركات السعودية، ومن بينها “تكافل الراجحي”، و”الراجحي المالية”، و”مجموعة الراجحي القابضة”.

وتُوِّج عبد الله الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي بجائزة “الشخصية المصرفية العربية لعام 2023″، والتي تمنح من قبل مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية.

عبدالرحمن الفقيه – سابك

الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وصلت قيمتها السوقية إلى 256.5 مليار ريال (68.38 مليار دولار)، وتعمل تحت قيادة عبدالرحمن بن صالح الفقيه، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في مارس 2023، بعد مسيرة حافلة بالمناصب القيادية داخل الشركة على مدار 35 عاماً.

وبجانب الرئاسة التنفيذية، يرأس الفقيه مجلس إدارة “سابك للمغذيات الزراعية”، ومجلس إدارة “نساند” للاستثمار، كما يتقلد منصب رئيس الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا”، واللجنة السعودية لمصنعي البتروكيماويات.

بالإضافة إلى ذلك، يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة “كيميا”، ورئيس مجلس إدارة شركة “ينبت”، ورئيس مجلس إدارة شركة مشاريع تطوير ساحل الخليج الأمريكي، وعضو مجلس إدارة في المجلس الاستشاري لشركة “سابك كابيتال بي في”.

ويحمل الفقيه شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة.

شركة سابك للمغذيات الزراعية

طلال الخريجي – البنك الأهلي السعودي

تُقدر القيمة السوقية للبنك الأهلي السعودي بنحو 204 مليارات ريال (54.39 مليار دولار)، وتصدر البنك قائمة “ذا بانكر” لأفضل 100 بنك عربي لعام 2023، يليه بنك قطر الوطني، ثم مصرف الراجحي.

وبعد استقالة عمار الخضيري من رئاسة البنك، عُين طلال بن أحمد الخريجي في منصب الرئيس التنفيذي المكلف منذ 27 مارس 2023، بعدما تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي في فبراير من العام ذاته.

ولدى الخريجي خبرة مهنية تمتد إلى أكثر من 27 عاماً قضى معظمها في قطاع البنوك، والمؤسسات المالية، منذ أن بدأ مسيرته المهنية في مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” في عام 1995، حيث عمل لمدة 7 سنوات في إدارة الاستثمار به، وكان عضواً في “المجموعة الاستشارية” المُكلَّفة بوضع وتنفيذ سياسة الاستثمار والتي بموجبها كانت تدار احتياطيات النقد الأجنبي للمملكة.

ويحمل الخريجي درجة الماجستير من جامعة جورج تاون بكلية إدموند والش للخدمة الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1995، بعدما حصل على درجة البكالوريوس من نفس الجامعة والكلية.

عليان الوتيد – “الاتصالات السعودية STC”

تضم مجموعة “الاتصالات السعودية” (إس تي سي) عدة شركات لتقديم خدمات الاتصالات والمدفوعات الرقمية، وهي واحدة من أبرز الشركات في قطاع الاتصالات بالوطن العربي، بقيمة سوقية تصل إلى 192 مليار ريال (51.19 مليار دولار).

وعليان بن محمد الوتيد هو الرئيس التنفيذي لمجموعة stc منذ مارس 2021، وسبق أن تدرج في عدة مناصب داخل الشركة بخبرة تتجاوز العشرين عاماً.

ويرأس الوتيد أيضاً مجلس إدارة “سامينا” للاتصالات في الإمارات.

وفي بداية مسيرته، عمل الوتيد في شركة “أرامكو”، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “إس تي سي” البحرين، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول، والمعادن.