من هم الأقوى؟ أريبيان بزنس تفتتح الترشيحات لقائمة أكبر 150 شخصية عربية تأثيرا

افتتحت اليوم عملية الترشيح لقائمة أكبر 150 شخصية عربية تأثيراً التي تصدرها دورياً مجلة أريبيان بزنس وتعود هذا العام بإطار جريء لتسليط الضور على أهم الرواد وأصحاب القرار الذي يمس أكبر عدد ممكن ممن حولهم. وستطلق القائمة يوم 23 سبتمبر إيلول لتكون محطة انطلاق لعصر جديد لتصنيفات قائمة أريبيان بزنس التي يتطلع إليها الكثيرون. ومع منهجية أكثر دقة ونطاق إقليمي أوسع ستجسد القائمة ذات النسق الجديد المشهد المتحول للقيادات العربية وتأثيرها عبر ثلاثة مجالات رئيسية. ومع افتتاح عملية الترشيح رسميا الآن ها هي التصنيفات الثلاثة بمهمة واحدة.

فمن إعادة كتابة قواعد الاقتصاد وحفظ التركة بين الأجيال، واظب قادة الأعمال العرب على الدفع بالطموح و بنمو المنطقة وتطورها الثقافي. ستضم قائمة أكثر 150 عربي تأثيرا للعام 2025 ثلاثة فئات لضمان التكريم الدقيق والشامل للتميز.

الفئة الأولى ، صناع التغيير ممن يكسرون القوالب

صممت هذه الفئة لمن يعيد كتابة القواعد ويكسر الحدود من المفكرين ذوي الجرأة ممن يتحدون الحال الراهنة. وسواء كانوا هؤلاء في عالم التقنية أو الإعلام أو التقنية المالية أو الاستدامة والموضة، فهولاء هم الأصوات وأصحاب المبادرات المغامرة التي تعيد تشكيل القطاعات على مستوى شاسع. فإذا كنت مقداماً ممن يجدد بسرعة وتتوسع بذكاء أو تجابه المستقبل بطموح لايهاب المصاعب، فهذه هي فئتك.

أصحاب الرؤى، ممن يقودون بهدف ناظم

أصحاب الرؤى هم أشخاص لا يتأقلمون مع التغيير بل يرسمون التغيير ويحددوه. هؤلاء هم المفكرون وصناع السياسة ورواد الثقافة وقادة الأعمال الذين يخططون للمدى البعيد واضعين معايير جديدة تؤسس لمستقبل لا تحده الحدود التقليدية. فلو كان عمل يلهم الأجيال عبر الحدود، فهذا مكانك.

عائلات عريقة، شرف في التراث

في العالم العربي تظل تركة العائلة أكبر من مجرد تقليد فهي أساس للابتكار والمرون والتأثير الإقليمي. تحتفي هذه الفئة بأولئك الذين يقودون امبراطوريات أعمال تاريخية في العصر الجديد مع الحفاظ على القيم الأساسية التي رسختها. فإذا كنت تحمل تركة العائلة لنقلها للمستقبل أو تعيد تشكيلها فقصتك تستحق أن تروى فهي جديرة بالتكريم.

منظومة مُحكمة لقياس التأثير

كما هو حال قوائم أقوى 100 في دبي وأبرز الشخصيات الهندية، ستستخدم قائمة أريبيان بزنس لأكبر 150 شخصية عربية تأثيراً، إطار تقييم متقدم من أريبيان بزنس وترصد كل من الانجازات الملموسة والتأثير المعنوي عبر مقاييس محددة وفقا لما يلي:

الإلهام 20 بالمئة

التركة 15 بالمئة

المساهمة الاقتصادية 15 بالمئة

التأثير الثقافي 10بالمئة

التفاعل المجتمعي 10 بالمئة

الإنجاز المبادر 10 بالمئة

الحضور بمنصات التلاقي الاجتماعي 10 بالمئة

التأثير البيئي 5 بالمئة

الابتكار 5 بالمئة

سيجري تقييم المرشحين من لجنة خبراء مع خوارزمية خاصة صممت لإجراء قياس منصف للقوة ومدى التأثير والارتباط الوثيق بالعام 2025 وما بعده.

وكرمت قائمة أريبيان بزنس على مر السنوات طيف واسع من قادة الشركات ومن رواد الأعمال وحتى أصحاب الألقاب الملكية والمبتكرين والعلماء والشخصيات العامة. عملية الترشيح أصبحت متاحة الآن، هذا يومك!

وسواء كنت حاملاً لشعلة عائلة عريقة وتراثها أو من صناع التغيير أو صاحب رؤية بعيدة، فهذه اللحظة لك لتبادر بنيل ما تستحقه من تكريم.

تغلق عملية الترشيح يوم 8 سبتمبر.

وستطلق قائمة أقوى 150 شخصية عربية على منصات أريبيان بزنس الرقمية يوم 23 سبتمبر.

يمكنك الترشح لتكون جزءأ من الحكاية التي تعرّف بالمنطقة وتروي سجلها بأكمله.

رابط الترشيح (اضغط هنا)



