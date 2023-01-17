من هما مديري شركة ماجد الفطيم الجدد بعد مغادرة ألان بجاني وشيرين الخطيب؟

علم موقع “أريبيان بزنس” أن شيرين الخطيب الرئيسة التنفيذية لمراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم، غادرت منصبها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المنصرم، أي قبل قرابة شهرين من رحيل الرئيس التنفيذي السابق للمجموعة آلان بجاني الأسبوع الماضي.

وكانت الخطيب قد شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة مراكز التسوق العملاقة، قبل تركها الشركة، حيث تم تعيين مدير تنفيذي مؤقت مع استمرار الشركة في تغيير هيكيلتها الإدارية.

وأكد متحدث باسم محموعة ماجد الفطيم لـ”أريبيان بزنس” أن الخطيب لم تعد مع الشركة، وقال: “لم تعد شيرين الخطيب تشغل أي منصب رسمي في الشركة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022. تم تعيين فيتور نوغيريا في منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمراكز التسوق ماجد الفطيم. قبل ذلك، كان فيتور الرئيس التنفيذي للعمليات ولعب دوراً رئيسياً في الأداء القوي لمراكز التسوق.”

وقامت شركة ماجد الفطيم تحت قيادة الخطيب بتوسيع محفظة مراكز التسوق الخاصة بها على نطاق واسع، حيث تدير الشركة العملاقة الآن 29 مركزاً تجارياً في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأمضت الخطيب الجزء الأخير من فترة ولايتها في إعادة تركيز الشركة على مستقبل التسوق الشخصي لعالم ما بعد الوباء.

وكانت قالت في تصريح سابق: تركز مراكز التسوق على زيادة تجربة العملاء عبر الأصول، مع التركيز على الثقافة والترفيه والتسلية والصحة والجمال والطعام والمشروبات.

وكان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة لمدة ثماني سنوات، ولكن تم استبداله في أكبر تغيير في المؤسسة منذ وفاة مؤسسها ماجد الفطيم منذ أكثر من عام.

ونشرت شركة ماجد الفطيم، العاملة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بيانا قصيرا على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة أعلن فيه أن أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية، سيحل محل بيجاني بأثر فوري.

كان بجاني جزءا من فريق الإدارة العليا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006، وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة بأكملها في شباط/فبراير 2015 بعد أن شغل عدة مناصب في الشركة.

تمتلك شركة ماجد الفطيم وتدير 29 مركزاً تجارياً و 13 فندقاً في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأكثر من 400 من محلات كارفور هايبر ماركت ومحلات السوبر ماركت، عدا عن شركة فوكس للسينما وشركات الترفيه مثل سكي دبي وسكي أيجيبت.