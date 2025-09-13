من مسجد، كومو حاكم نيويورك السابق يصل بحملته الانتخابية لكسب ود الناخبين المسلمين

يخوض حاكم نيويورك السابق أندرو كومو، سباقًا انتخابيًا صعبًا على منصب عمدة المدينة مع تراجع شعبيته أمام مرشح مسلم، وها هو يبدأ في استكشاف ساحات جديدة. فبعد جولات متكررة في الكنائس والمعابد اليهودية ومعابد السيخ، قام كومو بأول زيارة انتخابية له إلى مسجد منذ إعلان ترشحه في مارس، بحسب ما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز“. شهد مركز فوتا الإسلامي في برونكس، يوم الجمعة، زيارة كومو الذي كان يتلعثم أثناء إلقائه كلمة “السلام عليكم”. وتأتي هذه الزيارة في ظل انتقادات سابقة واجهها كومو لعدم تذكره آخر مرة زار فيها مسجدًا خلال مناظرة تمهيدية. كومو يخاطب المهاجرين في كلمته، ركّز كومو على نيويورك كوجهة للمهاجرين الباحثين عن فرص اقتصادية، وهي رسالة لاقت صدى لدى العديد من رواد المسجد، الذين ينحدرون في غالبيتهم من غرب أفريقيا. وربط كومو بين رحلة جده المهاجر من إيطاليا قبل قرن تقريبًا، وبين رحلة الحاضرين، ووعد بأنه في حال انتخابه، سيضمن لهم النجاح الذي دفعهم إلى نيويورك.

منافسة مع ممداني

في رد ضمني على منافسه الأوفر حظًا، عضو الجمعية التشريعية زهران ممداني، الذي فاز بترشيح الحزب الديمقراطي بالتركيز على قضايا تكاليف المعيشة، تعهد كومو بتقديم حلول ملموسة. ووعد بأن يجعل النقل العام مجانيًا للعائلات التي يقل دخلها عن 50 ألف دولار سنويًا، بالإضافة إلى العمل على خفض تكاليف السكن. ويُظهر هذا التوجه الجديد في حملة كومو، الذي يخوض السباق كمرشح مستقل بعد خسارته في الانتخابات التمهيدية أمام ممداني، محاولته استقطاب قاعدة الناخبين التي يركّز عليها خصمه.

آراء متباينة في المسجد

أثارت زيارة كومو ردود فعل متباينة بين المصلين. فقد أشار مامادو ديالو، أحد قادة مركز فوتا الإسلامي، إلى أن زيارة المرشحين للمساجد أمر طبيعي، وأن المسلمين في نيويورك يسعون إلى إيصال صوتهم. وأعرب ديالو عن أمله في أن يعود كومو، إذا ما تم انتخابه، لمعالجة قضايا السكن والجريمة التي تهم الجالية. وعلى الرغم من أن ديالو، البالغ من العمر 39 عامًا، لم يحسم بعد خياره الانتخابي، إلا أنه أكد أن العديد من المصلين يحملون ذكريات جيدة عن فترة حكم كومو. وهذا ما أكده بوبكر سولاموغوم، وهو حارس أمن من أصل غيني، حيث أعرب عن تقديره لجهود كومو في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولارًا في الساعة خلال فترة ولايته. على الجانب الآخر، لم يكن البعض مثل عثمان ديالو، البالغ من العمر 23 عامًا، مقتنعًا بالزيارة، واصفًا إياها بالسخرية لتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات العامة. وقد أيّد ديالو في السابق المرشح ممداني، وقال عن كومو: “لقد ولى زمنه”، مشددًا على ضرورة وجود سياسيين جدد بأفكار جديدة، على الرغم من إقراره بأن كومو قد أبلى بلاءً حسنًا في مكافحة العنف المسلح.

Today I visited the Futa Islamic Center and met with congregants to talk about the future of our city.



New York has always been a welcoming place for people of all faiths, and people from all over the world want to come here. That is what keeps renewing New York year after year.… pic.twitter.com/QhsKbeJL16 — Andrew Cuomo (@andrewcuomo) September 12, 2025