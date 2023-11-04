من على الفراش.. نيمار يوجه رسالة لجماهير الهلال السعودي

وجه البرازيلي الدولي نيمار نجم الهلال السعودي رسالة إلى جماهير فريقه، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في الركبة، ليبدأ طريق العودة للملاعب ودعم “الأزرق”.

وخضع نيمار لعملية جراحية “ناجحة” بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، أمس الخميس.

ونشر الهلال مقطعا لنيمار عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجه خلاله رسالة إلى جماهير فريقه،شكرهم على الدعم والحب منذ فترة إصابته، ليخبرهم بأنه سيعود قريبا للعمل.

كما نشر نادي الهلال السعودية تغريدة عبر منصة “إكس” تحتوي صورة لنيمار في المستشفى بعد نجاح العملية مصحوبة بعبارة “نيمار سعيد بالفوز”، وذلك عقب انتصار العملاق الأزرق بثنائية نظيفة على الفتح في بطولة الدوري.

وقال طبيب الفريق البرازيلي رودريغو لاسمار، الذي أجرى الجراحة، في بيان مقتضب الخميس :”كنا راضين جدا عن النتائج، سيبقى اللاعب في المستشفى لمدة 24 أو 48 ساعة فقط تحت الملاحظة قبل المغادرة”.

ولم يعط الطبيب أي موعد محتمل لتعافي اللاعب وعودته إلى ملاعب كرة القدم، قائلا إنه سيتم الكشف عن معلومات جديدة تدريجيا وفقا لخطوات عملية العلاج والتعافي.

واستمرت عملية لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق أربع ساعات، بحسب ما نشرته مصادر إسبانية.

وعلى الرغم من أن الطبيب لاسمار لم يعط أي تفاصيل، إلا أن المتخصصين يعتبرون أن تعافي النجم البرازيلي قد يتطلب ما يقرب من ثمانية أشهر، مما يجعل مشاركته في كوبا أمريكا 2024 غير مؤكدة، فضلا عن غيابه طوال الموسم الحالي عن فريقه.

وتعرض نيمار للإصابة خلال خسارة البرازيل 2-صفر أمام أوروجواي في تصفيات كأس العالم في مونتيفيديو في 17 أكتوبر الماضي، لينفجر باكيا بعد الإصابة أثناء مغادرته الملعب، ووصف في وقت لاحق هذه الإصابة بأنها أسوأ لحظة في حياته المهنية.

وإذا تم تأكيد غياب نيمار لمدة ثمانية أشهر، فستكون هذه أطول فترة غياب عن الملاعب لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وقال نيمار الذي لم يلعب حتى الآن سوى خمس مباريات فقط مع الهلال السعودي، وسجل هدفا واحدا فقط، إنه يركز بالفعل على تعافيه بعد جراحة في الركبة.

ونشر نيمار في منشور على حسابه على موقع “إنستغرام” صورة يظهر فيها في سرير المستشفى بعد الجراحة، معلقا: “كل شيء سار على ما يرام، شكرا لكم على الرسائل وأركز الآن على التعافي”.